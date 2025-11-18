Probleme cu imnul la România – San Marino! Cezar Ouatu abia s-a auzit pe “Ilie Oană”

ADVERTISEMENT

România încheie Grupa H a preliminariilor pentru Cupa Mondială 2026 la Ploiești, împotriva celei mai slabe reprezentative din lume, San Marino. “Tricolorii” au intrat pe teren cu gândul de a lăsa o impresie bună, măcar la final. Florin Tănase și compania s-au strâns la mijlocul terenului înainte de începerea partidei și au așteptat, cu sufletul la gură, intonarea imnului. Doar că, din nou, au existat probleme.

Probleme cu imnul la România – San Marino. Ce s-a întâmplat pe „Ilie Oană”

, la Ploiești au fost probleme cu sonorizarea de pe “Ilie Oană”. Cezar Ouatu a fost cel desemnat cu intonarea “Deșteaptă-te, române!”. Copleșit de emoții, interpretul a fost, din păcate pentru el, “lucrat” de organizatorii partidei.

Mai exact, imnul s-a auzit foarte încet, deși a fost anunțat cu mare fast că va fi cântat de Cezar Ouatu, ploieștean la origine. A fost, însă, un haos total, mai ales că au existat și momente în care imnul, pur și simplu, nu s-a auzit. Totuși, spectatorii au încercat să repare gafa organizatorilor. Au cântat, cu mare patimă, versurile „Deșteaptă-te, române!”, așa cum o fac de fiecare dată.

Ce a declarat Cezar Ouatu înaintea partidei

Înaintea partidei , Cezar Ouatu mărturisea că are mari emoții. De asemenea, preciza că este o onoare pentru el să interpreteze imnul național “Deșteaptă-te, române!”.

“Mă încearcă o emoţie de nedescris. Am cântat pe scene mici, mari, în lung şi în lat, dar, credeţi-mă, această dublă bucurie, cumva, să reprezint prin imnul României intonat de mine în această seară, să reprezint România, tricolorii şi nu în ultimul rând la mine acasă, să reprezint Ploieştiul, Ploieştiul meu natal, unde am crescut şi un oraş care mi-a oferit atât de multe.

Să cânt alături de toţi suporterii care, în mare parte, vor fi şi din Ploieşti şi din toată ţara. Şi pentru cei de acasă, bineînţeles. O bucurie imensă să pot cânta live din tot sufletul şi din toată suflarea mea. Sper să fie de bun augur la nivel sportiv. Tricolorilor le doresc mult, mult succes.

E prima dată când intonez imnul pentru echipa naţională de fotbal a României. Acest lucru mă onorează, am o mândrie de nedescris, am pieptul plin ca porumbelul. Stau cu pieptul în faţă şi voi cânta cu cea mai mare mândrie pentru voi şi pentru noi, românii, într-un context care e unic şi o dată în viaţă”, a declarat Cezar Ouatu.

Ce s-a întâmplat în timpul momentului imnului României la Zenica

Înainte de startul meciului Bosnia – România, încheiat cu victoria naționalei lui Sergej Barbarez, scor 3-1, imnul celor două echipe a răsunat la Zenica. Doar că suporterii gazdelor au oferit scene rușinoase. Suporterii bosniaci au huiduit copios, iar imnul României abia că s-a auzit.

Ulterior, bosniacii au avut scandări rasiste și au strigat „țiganii, țiganii”. Federația Română de Fotbal a luat deja măsuri și .