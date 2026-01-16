Probleme cu nocturna cu doar câteva minute înainte de FC Argeș – FCSB. Emoții uriașe pentru gazde

ADVERTISEMENT

Deși s-a discutat foarte mult despre problemele pe care le are stadionul din Mioveni înainte de FC Argeș – FCSB, partida nu a fost amânată. Dacă inițial organizatorii s-au temut de zăpada de pe suprafața de joc, cu doar câteva minute înainte de fluierul de start, nocturna nu s-a aprins.

Probleme cu nocturna cu doar câteva minute înainte de FC Argeș – FCSB

FC Argeș – FCSB este primul meci din SuperLiga din acest an. Duelul se va disputa pe stadionul Municipal din Mioveni, însă arena întâmpină probleme grave înainte de fluierul de start.

ADVERTISEMENT

, organizatorii sperau să nu întâmpine alte deranjamente. Ei bine, acest lucru nu s-a întâmplat, iar un stâlp de iluminat a refuzat să se aprindă cu doar câteva minute înainte de fluierul de start.

, FC Argeș riscă chiar să piardă în fața FCSB la masa verde. Regulamentul este foarte strict, astfel că formația din Pitești trebuie să rezolve deranjamentul până la ora startului partidei.

ADVERTISEMENT

Ce prevede regulamentul

Conform regulamentului LPF/ROAF, pentru ca un meci programat să se desfășoare regulamentar și în siguranță, instalația de nocturnă trebuie să fie funcțională. În caz contrar:

ADVERTISEMENT

Meciul poate fi amânat sau reluat normal doar dacă defecțiunea este remediată într-un interval scurt (de regulă maxim 60 de minute de la ora oficială de începere sau de la întrerupere). Dacă în acest interval problema nu se rezolvă, jocul poate fi omologat cu pierderea la masa verde a echipei gazdă (forfait) – de obicei cu scorul de 0‑3 în favoarea echipei vizitatoare, conform practicilor din ROAF pentru nefuncționarea nocturnei.

Cât de important este duelul FC Argeș – FCSB

Partida dintre FC Argeș și FCSB are o importanță aparte. Proaspăt revenite după perioada de pregătire din iarnă, ambele echipe speră să se impună în primul duel oficial al acestui an.

Miza partidei este una uriașă. Dacă FC Argeș se va impune, formația din Pitești va fi într-o mare proporție prezentă în play-off. În schimb, un succes al FCSB ar duce-o pe echipa pregătită de Elias Charalambous în premieră în acest sezon pe loc de play-off.

ADVERTISEMENT

În cazul în care FCSB se va impune, FC Argeș va face rocada în clasament cu echipa campioană. Totodată, piteștenii, în cazul unui eșec, vor termina, cel mai probabil, runda în afara locurilor de play-off.