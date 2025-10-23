Probleme cu nocturna la Universitatea Craiova – Noah! Gestul de mare caracter făcut de portarul armenilor: a fost aplaudat de tot stadionul. Update

Sport

Probleme cu nocturna la Universitatea Craiova – Noah! Gestul de mare caracter făcut de portarul armenilor: a fost aplaudat de tot stadionul.

Probleme tehnice pe stadionul „Ion Oblemenco” la pauza meciului Universitatea Craiova - Noah din Conference League! Nocturna a picat parțial
Gabriel-Alexandru Ioniță, Tibi Cocora
23.10.2025 | 23:38
Probleme cu nocturna la Universitatea Craiova Noah Gestul de mare caracter facut de portarul armenilor a fost aplaudat de tot stadionul Update
Probleme cu nocturna la Universitatea Craiova - Noah. Foto: Fanatik
Situația s-a petrecut undeva în apropierea zonei VIP de pe arena din Bănie și s-a menținut până la ora la care trebuia să înceapă inițial repriza a doua. Oficialii UEFA au intervenit imediat și au făcut anumite verificări de suprafață, întrucât a fost vorba doar despre o problemă minoră în cele din urmă.

UPDATE: Portarul de la Noah a dat dovadă de bărbăție în acele momente

Întrebat de către arbitru dacă dispune de condițiile optime de vizibilitate în contextul în care instalația de nocturnă nu mai funcționa la capacitate maximă, Timothy Fayulu a insistat ca jocul să fie reluat, deși echipa sa se afla în acel moment în dezavantaj pe tabela de marcaj, motiv pentru care congolezul a fost aplaudat de întreg stadionul pentru câteva secunde bune.

Nocturna a picat parțial la pauza meciului Universitatea Craiova – Noah din Conference League, dar problema a fost remediată rapid

În principiu, vizibilitatea nu era periclitată pe teren, iar jocul se putea relua în condiții normale în linii mari. Cu toate acestea, arbitrul meciului tot a simțit nevoia să amâne puțin startul părții secunde, pentru a se asigura că problema respectivă este rezolvată în totalitate.

Ceea ce s-a și întâmplat de altfel, foarte repede, astfel încât în primele minute din repriza a doua instalația de nocturnă de la Craiova funcționa deja la capacitate maximă, iar momentul, care ar fi putut să se transforme destul de ușor într-unul critic, în anumite condiții, a fost depășit fără mari complicații.

În schimb, în minutul 56 s-au stins din nou anumite becuri din instalația de nocturnă, mai multe decât prima dată, iar jocul a fost oprit iar, tot pentru puțin timp însă, întrucât condițiile de joc îndeplineau în continuare condițiile stabilite de UEFA din acest punct de vedere.

Ștefan Baiaram, exclus din lot de Mirel Rădoi la acest meci

Ștefan Baiaram nu a făcut parte din lot pentru acest meci. După cum FANATIK a informat în exclusivitate, el s-a certat destul de aprins cu antrenorul Mirel Rădoi în momentul în care a aflat că urma să fie doar rezervă. Înlocuitorul său, Monday Etim, a reușit să marcheze singurul gol al primei reprize, în minutul 38.

Probleme cu nocturna la Universitatea Craiova - Noah

