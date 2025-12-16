Probleme cu plecarea delegației Universității Craiova la Atena! Oltenii, nevoiți să vină de urgență la București. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se deplasează la Atena, pentru meciul cu AEK din etapa 6 UEFA Conference League. Deși trebuiau să decoleze de la Craiova, oltenii vor veni în București. Care e motivul din spatele deciziei.

Probleme cu plecarea delegației Universității Craiova la Atena

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, jurnalistul Cristi Coste a dezvăluit în exclusivitate faptul că delegația Universității Craiova va veni marți seară în București. Motivul? Oficialii „Științei” au luat decizia să decoleze din București către Atena, prognoza meteo anunțând ceață la aeroportul din Craiova, iar oltenii nu au vrut să riște amânarea zborului din cauza acestor condiții, a

„Apropo de Craiova. O să vă dau o informație importantă. Din cauza ceții, olteni nu pot decola, cu charter-ul, spre Atena de la Craiova. Era programată mâine dimineață plecarea spre Atena.

În aceste condiții, oltenii vor veni cu autocarul în această seară la București și vor pleca la Atena. Delegația va fi cazată la un hotel în apropiere de aeroport și mâine, la ora 09:00 dimineața, vor decola spre Atena. Decizia a venit după ce a fost anunțată ceață, iar oficialii nu au vrut să riște o amânare a zborului.

Ceața, care i-a ținut pe cei de la Sparta Praga zeci de ore bune la Craiova, a intervenit și acum. Important e să se întoarcă oltenii cu trei puncte de la Atena”, a dezvăluit Cristi Coste.

Universitatea Craiova, șanse mari la calificarea în primăvara europeană

Universitatea Craiova a adunat 7 puncte în primele 5 etape din „Faza Ligii” UEFA Conference League. Oltenii mai au un singur meci de disputat, cel cu AEK, iar șansele de calificare mai departe sunt destul de mari.

Mai exact, oltenii trebuie să scoată cel puțin un punct în deplasarea cu echipa la care este l . În cazul unei înfrângeri, calculele se complică.

Ei se califică dacă doar una dintre Lincoln, KuPS și Zrinjski face maxim un egal, iar Breidablik nu câștigă. Zrinski are cel mai ușor meci, acasă cu ultima clasată Rapid Viena, în timp ce Lincoln întâlnește în deplasare Legia Varșovia, echipă eliminată.