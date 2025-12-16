Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Probleme cu plecarea delegației Universității Craiova la Atena! Oltenii, nevoiți să vină de urgență la București. Exclusiv

Universitatea Craiova întâmpină probleme la plecarea delegației către Atena, pentru meciul cu AEK din etapa 6 UEFA Conference League. Oltenii, nevoiți să vină de urgență la București.
Iulian Stoica
16.12.2025 | 12:47
Probleme cu plecarea delegatiei Universitatii Craiova la Atena Oltenii nevoiti sa vina de urgenta la Bucuresti Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Universitatea Craiova, probleme cu zborul înainte de meciul cu AEK Atena. Sursă foto: Colaj Fanatik
Universitatea Craiova se deplasează la Atena, pentru meciul cu AEK din etapa 6 UEFA Conference League. Deși trebuiau să decoleze de la Craiova, oltenii vor veni în București. Care e motivul din spatele deciziei.

Probleme cu plecarea delegației Universității Craiova la Atena

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, jurnalistul Cristi Coste a dezvăluit în exclusivitate faptul că delegația Universității Craiova va veni marți seară în București. Motivul? Oficialii „Științei” au luat decizia să decoleze din București către Atena, prognoza meteo anunțând ceață la aeroportul din Craiova, iar oltenii nu au vrut să riște amânarea zborului din cauza acestor condiții, așa cum s-a întâmplat în cazul echipei Sparta Praga.

„Apropo de Craiova. O să vă dau o informație importantă. Din cauza ceții, olteni nu pot decola, cu charter-ul, spre Atena de la Craiova. Era programată mâine dimineață plecarea spre Atena.

În aceste condiții, oltenii vor veni cu autocarul în această seară la București și vor pleca la Atena. Delegația va fi cazată la un hotel în apropiere de aeroport și mâine, la ora 09:00 dimineața, vor decola spre Atena. Decizia a venit după ce a fost anunțată ceață, iar oficialii nu au vrut să riște o amânare a zborului.

Ceața, care i-a ținut pe cei de la Sparta Praga zeci de ore bune la Craiova, a intervenit și acum. Important e să se întoarcă oltenii cu trei puncte de la Atena”, a dezvăluit Cristi Coste.

Universitatea Craiova, șanse mari la calificarea în primăvara europeană

Universitatea Craiova a adunat 7 puncte în primele 5 etape din „Faza Ligii” UEFA Conference League. Oltenii mai au un singur meci de disputat, cel cu AEK, iar șansele de calificare mai departe sunt destul de mari.

Mai exact, oltenii trebuie să scoată cel puțin un punct în deplasarea cu echipa la care este legitimat Răzvan Marin pentru a merge 100% în primăvara europeană. În cazul unei înfrângeri, calculele se complică.

ADVERTISEMENT

Ei se califică dacă doar una dintre Lincoln, KuPS și Zrinjski face maxim un egal, iar Breidablik nu câștigă. Zrinski are cel mai ușor meci, acasă cu ultima clasată Rapid Viena, în timp ce Lincoln întâlnește în deplasare Legia Varșovia, echipă eliminată.

  • 7 puncte a avut prima echipă de sub linie în Conference League, anul trecut
  • 4 este locul ocupat de AEK Atena în clasamentul Conference League, următorul adversar al Craiovei
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
