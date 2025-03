Probleme cu recalcularea pensiilor. Aproape 3.000 de pensionari își așteaptă de 6 luni deciziile

Așadar, aproape 3.000 de pensionari nu și-au primit încă deciziile de recalculare. Evident, oamenii sunt nemulțumiți pentru că recalcularea nu a fost finalizată nici după 6 luni. Cei aproape 3000 de pensionari au rămas fără venituri timp de câteva luni, astfel că oamenii stau la coadă zilnic la casele teritoriale de pensii pentru a cere explicații.

Aproape 3.000 de pensionari își așteaptă de 6 luni deciziile de recalculare

Potrivit , domnul Costel a lucrat ca mecanic de locomotivă timp de 35 de ani. A ieșit la pensie de mai bine de 10 ani, iar în ultimele luni a avut mari probleme de sănătate din cauza stresului cauzat de recalculare. De altfel a suferit și un infarct din cauza acestui stres.

”Decizia de recalculare nu mi-a venit până în septembrie, în timpul legal, și am așteptat până astăzi când am intrat în posesia deciziei doar datorită faptului că am cerut audiență și la audiență mi-a înmânat decizia cu drepturile mele. Datorită stresului și tensiunii care s-a acumulat pentru că, vă dați seama, eu față de colegii mei aveam o pensie mai mică cu 1.000 de lei, am suferit și un infarct”, se plânge bărbatul.

Ministerul Muncii îi asigură pe pensionari că își vor primi veniturile retroactiv din luna septembrie până în clipa când vor primi decizia de recalculare. Asta, dacă în urma deciziei de recalculare va rezulta un venit mai mare, desigur. Casa Națională de Pensii Publice se apără și spune că întârzierile sunt din motive obiective.

Pensionarii stau la coadă pentru a li se face dreptate

de complexitate care nu permite soluționarea în baza programului informatic. Sunt, totuși, și cazuri în care deciziile de recalculare au ajuns cu mare întârziere, însă veniturile au rămas neschimbate. Este și cazul doamnei Lenuța, care a ieșit la pensie în 2005 după 42 de ani de muncă.

Femeia a ajuns la Casa de Pensii pentru că ar fi trebuit să primească 500 de lei în plus după recalculare, însă acești bani lipsesc de pe talonul de pensie. ”Am primit decizia, uitați, în ianuarie, pe 17, dar diferența asta, mi-a dat și mie o diferență de bani, nu am primit-o și suntem în martie. În aceeași situație este și doamna Silvia. Ieșită la pensie în urmă cu 15 ani”, se plânge femeia.

O altă femeie spune că a primit o majorare de 2.000 de lei la recalculare, însă doar pe hârtie. ”Decizia conform legii 360 am primit-o abia în Ianuarie și din ianuarie nu mi s-a mărit pensia, adică nu a venit actualizată, nici restanța retroactiv diferența. Și acum am venit astăzi și m-a pus să fac această cerere, să fac o copie după decizie și să aștept iarăși”, povestește femeia.