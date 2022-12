Probleme de lot la Universitatea Craiova înainte de marele derby cu FCU! Ce se întâmplă cu jucătorii excluși de Rădoi. Video

După ce i-a exclus din lot pentru meciul cu Rapid pe Andrei Ivan, Jovan Markovic, Sergiu Hanca și Ionuț Vînă, antrenorul Mirel Rădoi și i-a reprimit pe cei patru jucători la antrenamente.

Universitatea Craiova, probleme de lot înaintea derby-ului cu FCU

Prezent prin telefon la cea mai nouă ediție a , președintele Sorin Cârțu a vorbit despre problemele de lot pe care le are Universitatea Craiova înaintea marelui derby local cu FCU.

”Cei patru jucători care au fost excluși au fost reprimiți la antrenament. Așa s-a gândit pe perioada respectivă. Ideea pe care a pus-o în practică Mirel a fost și o chestie din care să-i ambiționeze pentru viitor. Să vedem când intră în teren ce au înțeles.

Absolut toți au fost reprimiți, acum că Rădoi se bazează mai mult pe X sau pe Y decât pe Z și U, aia e altceva. E treaba antrenorului. Ține de modul cum gândește el în perspectiva partidei pe care o pregătește.

Avem problema cu Găman care a ieșit accidentat, avem Arlauskis care e accidentat, Screciu suspendare. Ivan e ok din punct de vedere medical, chiar am avut o discuție particulară cu el când a venit la și e montat, vrea să recupereze timpul pierdut.

Asta mi-a promis. N-are ce revanșă să-și ia față de Rădoi, pentru că dacă nici Rădoi nu l-a ajutat pe Ivan în carieră… L-a avut și la lotul de tineret și pe la naționala mare s-a bazat pe el, așa că nu are de ce se revanșeze el față de Rădoi. Dacă e să facă o revanșă e pe timpul ăsta pierdut”, a declarat Cârțu.

Cârțu nu crede că există o favorită în derby

Președintele Universității Craiova a făcut o analiză și asupra partidei cu rivala FCU Craiova, care va avea loc sâmbătă, 3 decembrie, de la ora 19:00, și consideră că este un meci special în care nu poți fi sigur de victorie.

”Toate întâlnirile noastre cu ei de până acum au fost interesante și disputate. Așa ne așteptăm și la partida asta să fie. Suntem supărați pentru ultimele două partide că am trecut pe lângă 6 puncte și am luat doar 2. Practic, nu am câștigat 2 puncte, am pierdut 4, dar suntem tăbăciți în starea astea. Nu ne place starea asta de incertitudine, dar o acceptăm.

Nu știu dacă suntem favoriți într-o astfel de partidă. Jucăm pe același teren, în același oraș, avem și noi problemele noastre de efectiv. E și starea astea, jucătorul simte ceea ce i s-a întâmplat, dar avem posibilitatea asta să ne mobilizăm. La toate meciurile cu ei am dat dovadă de maturitate.

În momentul în care noi facem egaluri le considerăm semieșecuri. Nu ne convine, pentru că pretențiile pe care le avem noi de la jucători și obiectivele pe care le avem nu prea se… Dar asta e o partidă specială în care nu poți să intri în teren și să iei numai cele 3 puncte.

Se pot întâmpla multe, în funcție și de reacția adversarului, mai ales că sunt convins că și ei vor avea o reacție diferită de alte partide. Nu prea mă interesează să vorbesc despre ei, eu vorbesc despre mine. Nu știu ce capacitate au, nu prea m-am uitat la ei, așa că nu știu să le fac o analiză”, a continuat Cârțu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Mesaj pentru elevii lui Mirel Rădoi

În final, Sorin Cârțu a avut un mesaj pentru jucătorii Universității Craiova prin care a încercat să-i monteze în vederea derby-ului cu FCU și a anunțat la ce asistență se așteaptă pe stadionul ”Ion Oblemenco”.

”Estimăm că vor fi 20.000 de spectatori la meci. Să vedem, mai e și astăzi, mai e și mâine până la ora meciului, dar lumea e pe perioada asta de vacanță, multă lume plecată, au folosit timpul pe altceva.

Este o partidă specială, jucătorii trebuie să înțeleagă că este un orgoliu. Nu știu dacă trebuie să demonstrăm ceva de fiecare dată, lucrurile sunt clare. Craiova e un oraș mare și trebuie să recunoaștem că e împărțit. Noi avem suporterii noștri, ei pe ai lor.

E clar că sunt niște orgolii, iar noi trebuie să satisfacem partea asta de simpatie a celor care sunt cu noi. Pentru asta trebuie să joace cu mai multă încărcătură și trebuie să facă față la asta.

Nu trebuie să răspundă la niciun fel de provocare. Nu e voie ca la o partidă de tipul ăsta să joace 11 contra 10 sau pe orgolii individuale. Trebuie să înțeleagă că unitatea de grup și interesul colectiv al clubului este mai presus și trebuie să dea satisfacție”, a afirmat Cârțu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.