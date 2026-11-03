Probleme de lot pentru Barcelona înaintea meciului cu Aston Villa din Champions League. Ce opțiuni are Hansi Flick

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, urmând să primească vizita celor de la Aston Villa. După eșecul suferit în etapa , formația catalană caută o reacție rapidă pentru a-și asigura o poziție în primele opt echipe ale clasamentului. Misiunea lui Hansi Flick este însă complicată masiv de o listă lungă de indisponibilități, infirmeria blaugrana fiind în continuare plină înaintea duelului cu trupa din Birmingham, conform Mundo Deportivo.

Infirmerie plină în Catalonia: șase jucători din lot nu sunt disponibili

Antrenorul german a confirmat la conferința de presă că nu va putea conta pe niciunul dintre accidentați pentru meciul de marți seară. Jules Koundé, Eric Garcia, Dani Olmo, Xavi Espart și Andreas Christensen sunt marii absenți din lot, alături de Roony Bardghji, aflat în recuperare după o accidentare de lungă durată. Flick a oferit detalii despre stadiul recuperării fiecăruia, precizând că danezul Christensen a făcut doar câteva alergări la antrenamente, în timp ce Koundé, Eric Garcia și Dani Olmo sunt așteptați să revină abia după pauza competițională dedicată echipelor naționale. În ceea ce-l privește pe tânărul Xavi Espart, afectat de o leziune la nivelul sindesmozei gleznei drepte, revenirea pe teren este preconizată pentru începutul anului viitor.

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Condiționat de criză din linia de fund, Hansi Flick a fost chestionat de jurnaliștii spanioli privind tactica pe care o va aborda. Despre Gavi, antrenorul a exclus definitiv varianta de a-l folosi ca fundaș de bandă: „Gavi este întotdeauna o opțiune datorită calității sale, dar ca lateral nu îl văd. Am vorbit cu el și cel mai important este să aibă încredere”.

În privința lui Alejandro Balde, tehnicianul a adoptat un discurs de susținere, explicând că utilizarea mai rară a venit pe fondul nivelului numarătat de Joao Cancelo în ultima perioadă: „Încerc să-l ajut să-și recapete încrederea. Respect enorm munca lui, este tânăr și foarte muncitor”. De asemenea, puștiul Brian Fariñas rămâne o opțiune pentru flancul drept după evoluția bună din campionat alături de Lamine Yamal, în timp ce Gerard Martín poate fi utilizat atât ca fundaș central, cât și ca lateral stâng: „Nu este cazul să oferim informații adversarilor, dar Gerard poate acoperi ambele poziții”.

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Lăudat din plin: Raphinha impresionează în noul rol de vârf împins

Dacă în defensivă improvizările sunt la ordinea zilei, Frenkie de Jong și Brian Fariñas arătând disponibilitate să acopere posturi neobișnuite, Hansi Flick și-a exprimat aprecierea pentru randamentul ofensiv arătat de Raphinha, reinventat de antrenorul german în pozitia de atacant central. „Sunt extrem de mulțumit de nivelul la care joacă. Raphinha evoluează la un nivel fantastic, are o forță enormă care ne ajută mult și știe să atace spațiile. Este căpitanul nostru și demonstrează această calitate încă de la începutul sezonului”, a concluzionat Flick înainte de confruntarea decisivă din Champions League.