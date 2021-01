Probleme de lot pentru Mircea Rednic înainte de Viitorul – FCSB! Pe cine nu se poate baza

Viitorul Constanța are mari probleme de efectiv înaintea meciului cu FCSB, programat marți, în etapa a 17-a din Liga 1. Pentru dobrogeni începe o serie infernală de trei meciuri cu echipe din Top 6.

Cojocaru, Ghiță și Matei sunt jucătorii problemă din lotul pregătit de Mircea Rednic. Portarul titular s-a accidentat în ultimul meci de campionat, de la Arad, Ghiță este suspendat pentru cumul de cartonașe, iar Matei este, de semenea, nerefăcut după o accidentare suferită în meciul cu FC Hermanstadt, când viitorul a obținut și singura victorie cu Rednic pe bancă.

Toți cei trei jucători amintiți sunt puncte fixe în primul 11 al grupării de la malul mării, iar absența lor vine într-un moment cum nu se poate mai prost. FCSB este cea mai în formă echipă a campionatului, în vreme ce dobrogenii tocmai au legat două meciuri fără eșec și dădeau semen că sunt în revenire de formă.

Absenţe pentru Mircea Rednic înainte de Viitorul – FCSB

Duelul dintre Viitorul Constanța și FCSB este cel mai important al începutului de an. Roș-albaștrii sunt formația cea mai bună a campionatului, în opinia tehnicianului constănțenilor, iar echipa sa a bifat, recent, prima partidă în care nu a încasat gol arătând că este în creștere de formă.

”Întânim cea mai în formă echipă, echipa de pe primul loc. Şi se află acolo meritat la felul cum joacă. Un lucru pozitiv e că nu am luat gol la Arad, chiar dacă nu am reuşit să câştigăm. Acum, preocuparea noastră este să ne refacem şi apoi să abordăm cu entuziasm şi încredere acest meci”, a declarat Mircea Rednic pentru site-ul official al clubului.

“FCSB este echipa cea mai bună în momentul de faţă”

Tehnicianul dobrogenilor o consideră pe FCSB cea mai bună echipă a campionatului și nu ascunde faptul că se teme de valoarea individuală a jucătorilor grupării din Capitală.

”Ei au jucători care pot face oricând diferenţa, jucători de calitate. Au şi rezerve foarte bune. FCSB este echipa cea mai bună în momentul de faţă, asta e realitatea. Dar meciul va fi acasă, iar eu am mare încredere în echipă şi jucători. Pentru noi este examenul cel mai important şi cel mai dificil”, a adăugat Rednic.

Viitorul Constanța nu a mai câștigat în fața roș-albaștrilor tocmai din primăvara lui 2019, când au obținut un succes la limită, scor 2-1 pe Arena Națională. Andreas Calcan și Ianis Hagi au înscris atunci golurile victorie. Niciunul dintre ei nu mai este acum la Viitorul.

”Eu mi-aş dori tot timpul să joc contra celor de la FCSB, pentru că mereu concentrarea e maximă. Iar jucătorii noştri ştiu ce înseamnă să câştigi cu FCSB. Nu au mai făcut-o de mult, dar sper ca marţi să fie o victorie importantă pentru noi. Apoi vin şi următoarele meciuri”, a încheiat Rednic.

