Probleme de sănătate pentru Andreea Bănică. Artista este nevoită să se opereze: “Îmi este teamă”

Andreea Bănică este îngrijorată după ce medicul i-a spus că ar trebui să se opereze din cauza unor probleme de sănătate pe care le are de mai mult timp. Intervenția chirurgicală ar fi singura soluție.

Andreea Bănică are probleme de sănătate

Artista se confruntă cu o diastază abdominală de mai mulți ani. a mărturisit că preferă să aibă o mică burtă decât să se opereze.

Vedetei îi este foarte teamă de operație, mai ales de anestezie. Blondina nu vrea să sufere complicații dacă alege să facă o intervenție chirurgicală.

“Am o diastază abdominală cu care mă lupt de foarte mulți ani, cu siguranță ea nu se mai retrage, probabil că, dacă aș fi știut asta la prima naștere, aș fi făcut niște exerciții în sensul acesta, se face kinetoterapie, însă au trecut foarte mulți ani de când am născut-o pe Sofia, am născut și a doua oară, deci nu se mai poate rezolva decât cu operație.

Nu sunt pregătită, pentru că mie îmi e frică de tot ce înseamnă operație și cred că sunt bine așa, slavă Domnului, fac sport. M-am obișnuit cu ea, e o mică burtă pe care o văd eu mai mult, mă deranjează uneori, însă nu sunt adepta operațiilor, să mă operez atât de repede cum fac toate fetele.

Îmi este teamă de ce s-ar putea întâmpla în urma unei astfel de operații, anestezie, am doi copii acasă, vreau să îi cresc și nu vreau să am ceva probleme ulterior: infecții, mă gândesc la orice. Așa am fost eu tot timpul cu o teamă din asta foarte mare.”, a declarat cântăreața pentru .

Ce operații și-a făcut Andreea Bănică de-a lungul timpului

De-a lungul timpului, Andreea Bănică nu a avut probleme cu intervențiile chirurgicale pe care le-a făcut. A suferit două cezariene, o operație de apendicită în copilărie, dar și o intervenție la deget.

Anul trecut, a decis să se opereze la nas. Motivul a fost deviația de sept care o deranja și care îi crea probleme mai ales la concerte.

“Am avut o deviație de sept și m-am gândit vreo 5 ani dacă să mă operez sau nu. A trebuit să îmi scoată o bucată din sept, care era crescut înăuntru.

Când eram pe scenă, îmi luam tot aerul din lume și se auzea chiar și în căști, sunetistul auzea cum îmi iau aerul și deja pentru mine era deranjant, pentru că oboseam foarte tare, cornetele mărite, nara din stânga se închidea ca o clapetă.”, a mai explicat vedeta pentru sursa menționată.

“Mi-aș dori să rămân veșnic tânără”

Andreea Bănică spune că se simte bine în pielea ei. Cu toate acestea, există anumite lucruri pe care le-ar modifica la aspectul ei fizic.

“Îmi doresc foarte multe lucruri, ca orice femeie, doar că nu am curaj. Dacă aș avea o baghetă magică, mi-aș dori să am sânii de acum 15 ani, mi-aș dori niște picioare mai lungi, deși sunt ok, mulțumesc lui Dumnezeu. Mi-aș dori să rămân veșnic tânără, nu am găsit această rețetă.”, a adăugat ea.

Cu o carieră muzicală de peste două decenii, Andreea Bănică are de gând să mai cânte mult timp de acum încolo. Cântăreața speră să fie chemată la evenimente și peste mai mulți ani și să arate la fel de bine.

“Vreau să muncesc până la adânci bătrâneți, să mă suni pe mese la 60 de ani și să cânt muzică populară sau orice, etno și să arăt bine în fustă scurtă.

Deci lucrez ca să nu am celulită până atunci. Mama mea nu avea celulită, la 53 de ani arăta perfect, avea o piele impecabilă.”, a încheiat artista.