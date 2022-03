Probleme de sănătate pentru Armin Nicoară. Artistul a ajuns pe perfuzii: „Am avut febră 40”

Armin Nicoară se confruntă cu probleme serioase de sănătate și a ajuns pe perfuzii de curând, iar iubita lui, Claudia Puican, i-a fost alături în tot acest timp. Artistul încă nu s-a vindecat complet și trebuie să rămână acasă în continuare.

Armin Nicoară are probleme de sănătate

După ce a susținut un concert în Irlanda, saxofonistul nu s-a simțit deloc bine. a picat la pat și a avut febră mare la puțin timp după concertul respectiv.

ADVERTISEMENT

„Nu sunt refăcut complet, tocmai ce a plecat asistenta de la mine de acasă pentru că am reușit să vorbesc cu doamna doctor să-mi facă perfuziile acasă, că nu am reușit să mă deplasez la spital deoarece mi-a fost foarte rău.

Am ajuns din Irlanda, acolo unde am avut un eveniment și după spectacol am picat la pat. Am avut febră 40 și de acolo a început calvarul pentru mine. Nici acum nu sunt refăcut complet.”, a declarat Armin Nicoară la .

ADVERTISEMENT

Din fericire, iubita artistului i-a fost alături tot timpul și s-a dus la evenimentele la care el nu a putut ajunge.

„Am avut noroc cu ea (n.r Claudia). Ea s-a ocupat în totalitate de mine. Eu nu am reușit să ajung la evenimente și a fost ea. A fost mai ușor pentru mine.”, a adăugat el.

ADVERTISEMENT

Seara trecută, Armin Nicoară a postat și un clip video pe Instastory, în timp ce i-a fost administrată o perfuzie. Cu această ocazie, tânărul le-a mulțumit fanilor pentru gândurile bune.

Armin Nicoară și Claudia Puican se pregătesc de nuntă

Saxofonistul și iubita lui, Claudia Puican, se vor căsători în viitorul apropiat, dar mai au de pus la punct anumite detalii legate de eveniment.

ADVERTISEMENT

„Nu mai sunt în dubii, urmează în scurt timp să facem cununia, dar mai trebuie să punem la punct unele detalii. Sperăm să trecem peste toate cele.”, a mai spus Armin Nicoară în cadrul aceluiași interviu.

ADVERTISEMENT

Mai mult, cei doi , însă trebuie să mai amâne acest moment din cauza unor probleme de sănătate pe care artistul le are din perioada adolescenței. Saxofonistul suferă de diabet de la vârsta de 15 ani.