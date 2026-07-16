Probleme de sănătate pentru Bergodi după U Cluj – Dinamo Kiev! Italianul nu a venit la interviu: „Fotbalul este pentru bărbați”

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Eugeniu Cebotaru (41 de ani) s-a prezentat la flash-interviu după U Cluj – Dinamo Kiev, după ce Cristiano Bergodi (61 de ani) s-a simțit rău la finalul partidei ce a fost decisă la lovituri de departajare. Secundul ardelenilor s-a arătat mulțumit de spiritul de sacrificiu al elevilor săi, în ciuda faptului că au pierdut calificarea.

Finalul tensionat i-a dăunat lui Cristiano Bergodi! Italianul și-a trimis secundul la declarații

Universitatea Cluj a rezistat 210 minute fără să primească gol împotriva lui Dinamo Kiev, iar calificarea s-a decis la loviturile de departajare. Din păcate, blestemul ardelenilor la penalty-uri continuă, iar ucrainenii s-au calificat mai departe după ce Codrea și Chipciu au ratat de la punctul cu var.

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i-a provocat o stare de rău lui Cristiano Bergodi, antrenorul principal al Universității Cluj, care l-a trimis pe secundul său, Eugeniu Cebotaru, să tragă concluziile la finalul acestei duble: „Am întâlnit o echipă foarte puternică. Am arătat spirit de sacrificiu, chiar dacă ei au avut mai multe ocazii, dar am ieșit cu capul sus. Mergem înainte, fotbalul este pentru bărbați. Jos pălăria pentru băieții noștri. Am avut câteva contraatacuri bune, dar am suferit pe ultimul șut, pe ultima pasă.

Cu un pic de șansă, puteam să marcăm. Cu părere de rău, așa s-a terminat meciul. Este greu să faci o analiză acum la cald, am antrenat orice detaliu. La antrenament dăm 10 din 10, iar la meci uitați ce se întâmplă. Ăsta este fotbalul, este imprevizibil. Momentul ăla când te apropii de minge, când te întâlnești cu portarul… aceste lucruri nu sunt antrenabile.

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Am avut un lot subțire, chiar și la schimbări. Toți au dat tot ce aveau mai bun din ei și nu avem ce să le reproșăm. Sunt storși acum. Vrem să ne recuperăm, pentru că ne așteaptă un meci de campionat foarte greu. Jos pălăria în fața suporterilor. Când am jucat în deplasare, m-am simțit de parcă am jucat acasă”, a declarat Eugeniu Cebotaru, conform

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Universitatea Cluj pare blestemată! Este al treilea meci pierdut la loviturile de departajare în doar două luni

În doar două luni, Universitatea Cluj a fost de trei ori în fața unui trofeu sau a unei calificări, însă a pierdut de fiecare dată în urma loviturilor de departajare. Ardelenii au fost învinși de Universitatea Craiova atât în finala Cupei României, cât și în Supercupa României, iar acum au fost eliminați de Dinamo Kiev din Europa League.

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„Din păcate, pentru mine este a cincea înfrângere la penalty-uri, parcă sunt blestemat. Cred că fanii meritau o calificare, din păcate asta e soarta noastră, sper să facem ceva, dacă se poate, să nu mai ajungem la penalty-uri. Nu putem să câștigăm, nu știu ce se întâmplă, să mai mergem pe la biserică, să mai țină și Dumnezeu cu noi”, , conform sursei citate.