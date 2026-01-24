Probleme de sănătate pentru Cristi Chivu! Antrenorul român de la Inter a vorbit despre durerile sale: „E blocat. M-am umplut de analgezice”

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a obținut o nouă victorie pe banca celor de la Inter. Echipa antrenorului român s-a impus cu 6-2 în fața celor de la Pisa și rămâne pe primul loc în Serie A. Totuși, tehnicianul a recunoscut că are unele probleme de sănătate.

Cristi Chivu e pe primul loc în Serie A!

Inter arată bine sub comanda lui Cristi Chivu. Formația de pe San Siro se află pe primul loc în Serie A, iar fanii visează la titlu. Antrenorul român a reușit să schimbe filosofia de joc, însă au fost meciuri în care a arătat că mai are nevoie de experiență.

Specialiștii din Italia au scos în evidență, de mai multe ori, faptul că Inter nu reușește să câștige meciurile împotriva echipelor mari. M și riscă să rateze clasarea în top 8.

Ce probleme de sănătate are Cristi Chivu. Antrenorul de la Inter se confruntă cu dureri uriașe

Mai mult, Cristi Chivu a recunoscut că durerile de spate îi dau mari bătăi de cap. a vorbit despre problemele sale medicale și a precizat că ia pastile pentru durere, sperând să fie într-o formă mai bună la ceremonia dedicată deschiderii Jocurilor Olimpice de iarnă, unde va purta torța olimpică.

„Spatele meu este blocat, dar sunt onorat să reprezint spiritul olimpic. Sper ca durerea să îmi treacă până atunci. M-am umplut de analgezice, inclusiv pe bază de cortizon.

Mâine (n.r. sâmbătă) voi avea o zi alături de soție și copii. Trebuie să fiu un soț bun și un tată bun”, a declarat Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter Milano, conform DAZN.