Probleme de sănătate pentru Delia. Ce decizie a luat cântăreața în legătură cu iUmor

Delia i-a anunțat pe urmăritori că se confruntă cu probleme de sănătate. Cântăreața a luat o decizie importantă în legătură cu emisiunea iUmor, acolo unde face parte dintre membrii juriului.

Delia are probleme de sănătate

Artista a făcut mai multe poze pentru a le arăta urmăritorilor deformațiile coloanei, cauzate de faptul că stă foarte mult pe scaun la și X Factor.

Din cauza acestor probleme, dar și a faptului că are dureri, Delia a decis să stea în picioare la filmările emisiunii iUmor. Vedeta vrea să fie mai activă fizic și să nu mai stea atât de mult pe scaun.

“Nu am să mai stau jos la iUmor. Am să stau în picioare, am să fiu activă, am să privesc, dar n-am să mai stau jos pentru că stau prost jos. Oamenii oricum nu sunt făcuți să stea în fund jos.”, a transmis Delia pe .

Delia se filmează regulat făcând sport, fiind pasionată și de plimbările în aer liber, drumeții și alergat. Artista a decis să facă eforturi și să fie mai activă decât până acum.

Delia s-a fotografiat într-un costum de baie minuscul

Zilele trecute, Delia s-a fotografiat în timp ce sărea pe o trambulină, dar ceea ce a atras atenția fanilor a fost purtat de cântăreață.

Apariția Deliei într-o astfel de ipostază este una destul de rară, dat fiind faptul că obișnuiește să poarte haine largi.

Urmăritorii au felicitat-o pentru felul în care arată, având în vedere vârsta ei. “Asta voiam să văd de la o femeie de 40 de ani!”, “Ce corp frumos…”, “Arăți trăsnet”, “Bravo pentru corpul superb”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor.

În urmă cu câteva luni, Delia a fost invitată în podcast-ul găzduit de Codin Maticiuc, acolo unde a explicat . Acestea o caracterizează și fac parte din garderoba ei de ani buni și rar este văzută cu ținute mulate și decolteuri.

“Nu mă vezi nici la iUmor cu decolteu. Nu mă vezi nicăieri. Nu știu cu ce să mă mai acopăr. E o fază prin care trec, poate o să-mi treacă. Nu despre a fi pudică.

E despre tâmpeniile care mi-au rămas în cap de când eram copil, probabil. La bază așa sunt. Eu trebuie să fiu în control total. (…)

Pentru mine hainele sunt un soi de protecție. Vreau să fiu protejată. Vreau să se uite oamenii la mine ca la un copil. Sunt o victimă a regimului pe care l-am trăit și eu.”, a mărturisit Delia în cadrul podcast-ului .