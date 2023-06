Probleme de sănătate pentru Eric de Oliveira! Brazilianul de la Farul a suferit un atac vascular cerebral

Eric de Oliveira se confruntă cu noi probleme de sănătate. În toamna anului 2021, cel mai bun marcator străin din istoria campionatului românesc a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că .

Eric de Oliveira a suferit un atac vascular cerebral în cantonamentul Farului

Eric de Oliveira a revenit în România pentru . Brazilianul a suferit un atac vascular cerebral vineri dimineață și a fost transportat de urgență la spital. Totul s-a petrecut în cantonamentul pe care campioana României îl desfășoară la Poiana Brașov.

Totuși, situația fostului fotbalist se află în afara oricărui pericol, notează . Eric de Oliveira a fost stabilizat de medici după ce a fost transportat de urgență la un spital din Brașov. La începutul săptămânii, brazilianul a postat un mesaj la InstaStory.

„Dumnezeu m-a salvat din nou”, a fost mesajul publicat de fostul fotbalist sud-american pe rețelele de socializare. În vara anului 2022, fostul fotbalist a fost transportat de urgență la un spital din Târgu Mureș cu elicopterul.

Eric de Oliveira se afla la Mediaș, iar la un moment dat s-a simțit rău. Medicii au constat că sud-americanul a suferit un blocaj renal. Brazilianul este cel mai bun marcator străin din campionatul României, cu 66 de goluri marcate.

Gică Hagi l-a readus pe Eric de Oliveira în România

Retras din activitate din cauza problemelor medicale, Eric de Oliveira nu a rămas departe de fotbal și a fost cooptat de Gică Hagi în staff-ul campioanei Farul. Fostul fotbalist care deține cetățenia română a contribuit la câștigarea campionatului.

„Am probleme. Nu pot să joc și trebuie să merg în Brazilia o perioadă, în luna decembrie. Să îmi văd familia și să consult un doctor, care ar putea să îmi rezolve problemele. Probabil e nevoie de o nouă operație.

Sper să îmi fac piciorul acolo. Am o arteră înfundată la picior și am dureri mari de tot”, declara Eric de Oliveira pentru FANATIK, în toamna anului 2021. Brazilianul a fost nevoit la acea vreme să își rezilieze contractul cu Gaz Metan Mediaș.

Ulterior, cel mai bun marcator străin din fotbalul românesc a mers în Brazilia pentru a-și trata piciorul pentru că a avut o arteră înfundată. Wesley Lopez (64 de goluri) și Harlem Gonhere (58 de goluri) completează podiumul celor mai buni marcatori străini din fotbalul românesc.