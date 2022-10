Probleme de sănătate pentru Gabriela Cristea. Prezentatoarea a ajuns la spital la 5 dimineața: “Asta e, ce să facem?”

Gabriela Cristea a ajuns la spital în această dimineață, acolo unde medicii au internat-o. Prezentatoarea TV a fost filmată în timp ce i se administra o perfuzie.

Gabriela Cristea a ajuns la spital la 5 dimineața

Alături de prezentatoarea emisiunii Mireasa – Capriciile iubirii se află și soțul ei, Tavi Clonda. Cântărețul a postat câteva imagini și clipuri video cu soția sa pe .

Vedeta se află pe patul unui spital privat, în perfuzii, fiind atent monitorizată de medici.

, iar Tavi Clonda a făcut haz de necaz și a glumit în legătură cu situația în care se află partenera lui de viață.

“Iubire, am venit la petrecerea de ziua ta. Am început totul la ora 5, nu?”, a spus Tavi Clonda, făcând referire la faptul că “petrecerea” are loc în cadrul unității medicale la care este internată soția lui.

“Asta e, ce să facem?!”, a fost răspunsul prezentatoarei de la Antena Stars.

Vedeta încă nu a dezvăluit motivul pentru care a ajuns pe mâinile medicilor încă de la primele ore ale zilei.

În urmă cu două săptămâni, Gabriela Cristea a făcut o altă vizită la spital, însă cu fiica ei cea mare, Victoria. , însă medicii au tratat-o și au lăsat-o să plece acasă.

Ce cadou a primit Gabriela Cristea de ziua ei

Cu ocazia împlinirii vârstei de 48 de ani, vedeta a avut parte de un cadou inedit de la soțul ei. Tavi Clonda a realizat un videoclip cu mai multe imagini alături de prezentatoare, de când s-au cunoscut și până în ziua de astăzi.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată atunci când Gabriela Cristea prezenta emisiunea Te vreau lângă mine, de la Kanal D, iar Tavi Clonda era solistul trupei show-ului matrimonial.

Nu a durat mult până când între ei au apărut sentimente de iubire, iar acum formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Au împreună două fiice, Bella Victoria Margot și Thea Iris Selena.

“Iubita mea, Gabriela. Acum ceva timp eram doar doi necunoscuți, acum suntem 4, o familie! La mulți ani, iubita mea soție! Te iubesc la infinit.”, este urarea pe care Tavi Clonda i-a făcut-o soției sale.