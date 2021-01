Probleme de sănătate pentru Gina Pistol, în ultimul trimestru de sarcină. Ce simptome are

Gina Pistol urmează să aducă pe lume o fetiță în câteva luni și tocmai a intrat în ultimul trimestru de sarcină, însă are parte de probleme de sănătate. Prezentatoarea TV se confruntă cu probleme specifice femeilor însărcinate, dar care îi complică viața de zi cu zi.

Blondina urmează să nască în această primăvară și îi ține pe fani la curent cu evoluția sarcinii încă de când a făcut anunțul oficial, împreună cu Smiley. Gina Pistol nu se poate bucura întotdeauna de această perioadă din cauza unor probleme care nu-i dau pace.

Vedeta suferă de retenție de apă, lucru care îi provoacă picioare umflate, afecțiune frecventă printre viitoarele mămici, mai ales în ultimul trimestru de sarcină.

Probleme de sănătate pentru Gina Pistol, în ultimul trimestru de sarcină

Gina Pistol numără zilele până când va putea să-și țină fetița în brațe, moment pe care îl așteaptă cu nerăbdare încă de când a aflat că va deveni mamă. Prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” se confruntă cu câteva probleme specifice femeilor însărcinate ca nu o lasă în pace.

Mai exact, vedeta suferă de retenție de apă în organism, motiv pentru care i se umflă picioarele, după cum a mărturisit pe rețelele de socializare. Iubita lui Smiley a glumit pe seama acestei probleme și le-a explicat urmăritorilor cum evoluează sarcina.

„Mă uitam aseară pe tot dosarul ei, pe toate morfologiile şi ecografiile, şi mi se pare incredibil cum se dezvoltă de la o săptămână la alta. Dacă la început ne uităm şi nu înţelegeam nimic, acum începe să prindă formă. La morfologia trimestrului 2 am văzut-o mai bine ca niciodată şi ne-am dat seama de trăsăturile ei, deşi încă nu este „produsul final’. A fost minunat”, a mărturisit vedeta pe contul de Instagram.

„Am dureri de simt că înnebunesc”

În urmă cu puțin timp, vedeta a vorbit despre problemele cu care se confruntă femeile însărcinate și a recunoscut că are dureri insuportabile. Cu toate acestea, este fericită că va fi mămică, mai ales după ce i s-a spus de mai multe ori că nu poate avea copii.

„Între noi fie vorba, sunt recunoscătoare și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru miracolul pe care-l trăiesc. Sunt atât de fericită, dar uneori mai fac și haz de necaz. Nu e deloc ușor să fii însărcinată.

Eu, care alergam 6-10 kilometri fără nicio problemă, acum, dacă merg 50 de metri, trebuie să iau o pauză. Am și rinită de sarcină, ceea ce înseamnă că nu pot să dorm noaptea. Dacă se întâmplă să pot să dorm noaptea, atunci trebuie să merg des la baie și dacă n-am nimic cu astea două, atunci mă lovește fiica mea.

Și pe lângă toate astea, am început să am și dureri de spate și sufăr și sindromul picioarelor neliniștite. Mi se umflă mâinile și picioarele, asta și când stau foarte mult. Nu mă deranjează că mă umflu, mă deranjează că mă doare. Am dureri de simt că înnebunesc. Dar, pe lângă toate, le îmbrățișez pe toate. Mai bine le trăiesc, decât să nu le trăiesc. Deci, fetelor, să nu credeți că dacă eu apar la TV nu trec prin asta”, spunea vedeta pe rețelele sociale.