Probleme de sănătate pentru Iuliu Mureșan! Ce se întâmplă cu președintele de la CFR Cluj

Dinamo și CFR se duelează în runda cu numărul 15 din Superliga României. Iuliu Mureșan, președintele echipei din Gruia, nu a fost prezent pe Arena Națională. Oficialul clubului ardelean se confruntă cu unele probleme medicale.
Iuliu Mureșan este strâns legat atât de Dinamo, cât și de CFR Cluj. Acesta ocupă funcția de președinte al formației din Ardeal de doar câteva zile, iar în trecut a deținut aceeași poziție și la clubul din Ștefan cel Mare.
Totuși, deși partida de pe Arena Națională are o miză importantă, Iuliu Mureșan nu a ajuns la stadion. Președintele celor de la CFR Cluj se confruntă cu probleme medicale și a preferat să rămână acasă pentru a avea grijă de el.
Bogdan Mara a vorbit despre această situație, explicând că problemele lui Iuliu Mureșan nu sunt deloc grave. Oficialul din Gruia a suferit o enterocolită și nu a dorit să aibă nicio dificultate în timpul meciului Dinamo – CFR Cluj de pe Arena Națională.
„Iuliu Mureșan a avut o problemă de sănătate, de la mâncare, o enterocolită. Nu a fost nimic grav, doar că nu a putut fi alături de noi la acest meci”, a explicat Bogdan Mara, oficialul celor de la CFR Cluj, la Digi Sport.
Dinamo: Roșca – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, A. Pop, Musi. Rezerve: Din-Licaciu, Ungureanu, Karamoko, Tabuncic, Perica, Milanov, Kyriakou, Bordușanu, Caragea, A. Soro, Toader, Bărbulescu. Antrenor: Zeljko Kopic
CFR Cluj: Vâlceanu – Kun, Sinyan, Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Emerallahu – Cordea, Slimani, Korenica. Rezerve: Șfaiț, L. Munteanu, Badamosi, Biliboc, Deac, Fică, Păun, Zouma, Țîrlea, Gal, Hindrich. Antrenor: Daniel Pancu