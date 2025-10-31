Probleme de sănătate pentru Iuliu Mureșan! Ce se întâmplă cu președintele de la CFR Cluj

ADVERTISEMENT

Dinamo și CFR se duelează în runda cu numărul 15 din Superliga României. Iuliu Mureșan, președintele echipei din Gruia, nu a fost prezent pe Arena Națională. Oficialul clubului ardelean se confruntă cu unele probleme medicale.

Iuliu Mureșan are probleme de sănătate. Președintele de la CFR a ratat derby-ul cu fosta sa echipă, Dinamo

Iuliu Mureșan este strâns legat atât de Dinamo, cât și de CFR Cluj. Acesta ocupă funcția de președinte al formației din Ardeal de doar câteva zile, iar în trecut a deținut aceeași poziție și la clubul din Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT

Totuși, deși are o miză importantă, Iuliu Mureșan nu a ajuns la stadion. Președintele celor de la CFR Cluj se confruntă cu probleme medicale și a preferat să rămână acasă pentru a avea grijă de el.

Cu ce problemă se confruntă Iuliu Mureșsan. Bogdan Mara a făcut anunțul

Bogdan Mara a vorbit despre această situație, explicând că problemele lui Iuliu Mureșan nu sunt deloc grave a suferit o enterocolită și nu a dorit să aibă nicio dificultate în timpul meciului Dinamo – CFR Cluj de pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

„Iuliu Mureșan a avut o problemă de sănătate, de la mâncare, o enterocolită. Nu a fost nimic grav, doar că nu a putut fi alături de noi la acest meci”, a explicat Bogdan Mara, oficialul celor de la CFR Cluj, la

ADVERTISEMENT

Echipele de start în Dinamo – CFR Cluj

Dinamo: Roșca – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, A. Pop, Musi. Rezerve: Din-Licaciu, Ungureanu, Karamoko, Tabuncic, Perica, Milanov, Kyriakou, Bordușanu, Caragea, A. Soro, Toader, Bărbulescu. Antrenor: Zeljko Kopic

CFR Cluj: Vâlceanu – Kun, Sinyan, Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Emerallahu – Cordea, Slimani, Korenica. Rezerve: Șfaiț, L. Munteanu, Badamosi, Biliboc, Deac, Fică, Păun, Zouma, Țîrlea, Gal, Hindrich. Antrenor: Daniel Pancu