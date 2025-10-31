Sport

Probleme de sănătate pentru Iuliu Mureșan! Ce se întâmplă cu președintele de la CFR Cluj

Iuliu Mureșan, noul președinte al celor de la CFR Cluj, se confruntă cu o problemă medicală. Oficialul echipei din Gruia a ratat derby-ul cu Dinamo de pe Arena Națională.
Alex Bodnariu
31.10.2025 | 21:34
Probleme de sanatate pentru Iuliu Muresan Ce se intampla cu presedintele de la CFR Cluj
ULTIMA ORĂ
Cu ce probleme medicale se confruntă Iuliu Mureșan
ADVERTISEMENT

Dinamo și CFR se duelează în runda cu numărul 15 din Superliga României. Iuliu Mureșan, președintele echipei din Gruia, nu a fost prezent pe Arena Națională. Oficialul clubului ardelean se confruntă cu unele probleme medicale.

Iuliu Mureșan are probleme de sănătate. Președintele de la CFR a ratat derby-ul cu fosta sa echipă, Dinamo

Iuliu Mureșan este strâns legat atât de Dinamo, cât și de CFR Cluj. Acesta ocupă funcția de președinte al formației din Ardeal de doar câteva zile, iar în trecut a deținut aceeași poziție și la clubul din Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT

Totuși, deși partida de pe Arena Națională are o miză importantă, Iuliu Mureșan nu a ajuns la stadion. Președintele celor de la CFR Cluj se confruntă cu probleme medicale și a preferat să rămână acasă pentru a avea grijă de el.

Cu ce problemă se confruntă Iuliu Mureșsan. Bogdan Mara a făcut anunțul

Bogdan Mara a vorbit despre această situație, explicând că problemele lui Iuliu Mureșan nu sunt deloc grave. Oficialul din Gruia a suferit o enterocolită și nu a dorit să aibă nicio dificultate în timpul meciului Dinamo – CFR Cluj de pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o...
Digi24.ro
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție

„Iuliu Mureșan a avut o problemă de sănătate, de la mâncare, o enterocolită. Nu a fost nimic grav, doar că nu a putut fi alături de noi la acest meci”, a explicat Bogdan Mara, oficialul celor de la CFR Cluj, la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac: ”Merită să stea 20 de ani după gratii”
Digisport.ro
Ion Țiriac: ”Merită să stea 20 de ani după gratii”

Echipele de start în Dinamo – CFR Cluj

Dinamo: Roșca – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, A. Pop, Musi. Rezerve: Din-Licaciu, Ungureanu, Karamoko, Tabuncic, Perica, Milanov, Kyriakou, Bordușanu, Caragea, A. Soro, Toader, Bărbulescu. Antrenor: Zeljko Kopic

CFR Cluj: Vâlceanu – Kun, Sinyan, Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Emerallahu – Cordea, Slimani, Korenica. Rezerve: Șfaiț, L. Munteanu, Badamosi, Biliboc, Deac, Fică, Păun, Zouma, Țîrlea, Gal, Hindrich. Antrenor: Daniel Pancu

ADVERTISEMENT
Întâlnire de gradul zero! Demis recent de la echipă, antrenorul s-a văzut cu...
Fanatik
Întâlnire de gradul zero! Demis recent de la echipă, antrenorul s-a văzut cu directorul sportiv al lui Dinamo pe Arena Națională. Foto
Gigi Becali râde de demiterea lui Edi Iordănescu: “Vezi!? Du-te să antrenezi pe...
Fanatik
Gigi Becali râde de demiterea lui Edi Iordănescu: “Vezi!? Du-te să antrenezi pe CSA. Mirel Rădoi și cu Edi, cei mai tari pe teorie”
Imagini emoționante pe Arena Națională la 10 ani de la tragedia de la...
Fanatik
Imagini emoționante pe Arena Națională la 10 ani de la tragedia de la Colectiv! Banner cu mesaj dur al galeriei lui Dinamo: „Aceeași corupție, niciun spital nou”. Foto și video
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Ilie Năstase i-a lăsat mască pe toți! Ce s-a întâmplat la prima înfățișare...
iamsport.ro
Ilie Năstase i-a lăsat mască pe toți! Ce s-a întâmplat la prima înfățișare în procesul de divorț cu Ioana
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!