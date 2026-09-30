Sport

Probleme de sănătate pentru Ladislau Boloni! Ce șanse are să mai antreneze

Loți Boloni (73 de ani) s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultima perioadă, iar acest lucru l-a făcut să se îndepărteze de antrenorat după despărțirea de Metz, în urmă cu doi ani.
Cristian Măciucă
30.09.2026 | 06:25
Probleme de sanatate pentru Ladislau Boloni Ce sanse are sa mai antreneze
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Probleme de sănătate pentru Ladislau Boloni! Ce șanse are să mai antreneze. FOTO: sportpictures.eu
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Ladislau Boloni (73 de ani) s-a îndepărtat de antrenorat după despărțirea de Metz. Problemele de sănătate din ultima perioadă l-au făcut pe tehnicianul de 73 de ani să nu mai ia în calcul atât de tare o revenire pe banca tehnică.

Ladislau Boloni, momente de cumpănă

Vești bune legate de starea de sănătate a lui Ladislau Boloni. Fostul selecționer a trecut cu bine peste problemele care nu îi dădeau pace și care l-au făcut să ajungă la doctor. Boloni a trecut bine examenele medicale și ia în calcul să antreneze din nou. Fost câștigător al Cupei Campionilor Europeni, cu Steaua, Loți n-a fost încântat de ofertele pe care le-a primit, nici financiar și nici profesional. Boloni nu mai antrenează din iulie 2024, când s-a despărțit de Metz.

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Boloni nu a primit nicio ofertă din România, chiar dacă s-a zvonit că ar putea ajunge la ASA Tg. Mureș sau la Sepsi OSK. „Sunt bine, am trecut de câteva examene deosebit de importante. Slavă Domnului că am ieșit cu bine, m-am calmat. (n.r. dacă revine în fotbal) Vom vedea, nu dau multe șanse, doar dacă este ceva atrăgător pentru mine. Doar cu această ocazie. Am avut propuneri în ultima perioadă, dar niciuna nu m-a încântat atât de tare. (n.r. din România?) Nu, nu, nimic”, a declarat Ladislau Boloni, conform digisport.ro.

Ladislau Boloni a vorbit și despre situația în care a ajuns echipa națională

Loți Boloni a fost selecționerul naționalei României în perioada iulie 2000 – iunie 2001, în care a avut un bilanț de 13 meciuri, 8 victorii, două remize și trei înfrângeri. Antrenorul în vârstă de 73 de ani a ajuns la o concluzie amară după ce „tricolorii” au început cu stângul în mandatul lui Hagi, eșecuri cu Suedia (1-2) și Bosnia (2-4), în primele două etape din Liga Națiunilor. 

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„Îmi e greu să vorbesc pentru că nu am văzut meciurile României, numai rezultatul. Sigur, rezultatele sunt consecințe ale jocului, dar nu pot să mă pronunț. Sunt momente dificile pentru naționala României, pentru jucători, pentru antrenor și nu vreau să comentez”, a încheiat Ladislau Boloni pentru sursa menționată anterior.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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