Probleme de sănătate pentru Simona Halep: „Piciorul meu nu arată foarte bine”

Pentru Simona Halep (29 de ani) anul acesta a fost unul reușit. Sportiva din România a terminat în clasamentul mondial feminin pe locul al doilea, cu 7255 de puncte. Liderul mondial Ashleigh Barty are 8717 puncte. Podiumul este completat de japoneza Naomi Osaka, cu 5780 de puncte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Constănțeanca a vorbit pentru prima dată despre problemele pe care le are de mai mult de 10 ani. Jucătoarea din România folosește orteze la fiecare partidă sau antrenament pentru că are probleme la tălpi.

„Acum 10-11 ani eram în străinătate şi m-a luat durerea la tendonul lui Ahile. Am făcut un test şi de atunci am avut parte de orteze.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Probleme pentru Simona Halep: are nevoie de orteze când face efort

Am folosit zi de zi. Atunci când merg am renunţat la ele, pentru că vreau să merg mai comod, dar când fac efort le folosesc în permanenţă. Am jucat şi fără ele pentru că le-am uitat şi am avut dureri şi am făcut febră musculară”, a declarat Simona Halep, potrivit Asociației de Pediatrie.

Numărul doi mondial a vorbit despre greutățile pe care le-a întâmpinat pentru a ajunge la marea performanță: „Piciorul meu nu arată foarte bine, dar încerc să îl tratez cât se poate de mult. Muşchii din talpă sunt extrem de solicitaţi. Sunt foarte dureroase aceste probleme, am avut şi o ruptură de 40%, pur şi simplu n-am mai putut să merg.

ADVERTISEMENT

Deasupra piciorului am un os ieşit puţin şi mereu am probleme când mă încalţ. Este o problemă pe care o aud la mai mulţi jucători”, a adăugat Simona.

3 turnee a câștigat Halep în 2020

Sezonul de tenis din circuitul feminin a ajuns aproape de final după competiția de la Roland Garros. Singurul turneu care se va mai disputa la feminin este cel de la Banska Ostrava, care se va desfășura între 19 și 25 octombrie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A fost un an special pentru jucătoarele din țara noastră din cauza pandemiei de coronavirus. 10 sportive din România au luat startul în puținele competiții din acest sezon din circuitul feminin. Unele românce au avut succes în acest timp. Halep ar putea câștiga titlul de jucătoarea lunii trecute în circuitul feminin.

Simona Halep a câștigat trei trofee în acest an. Primul dintre ele a fost cel de la Dubai înainte de pauza provocată de pandemia care a afectat sportul mondial. În finală a învins-o pe Elena Rybakina, cu 3-6, 6-3, 7-6. După aceea s-a impus și la Praga. În ultimul act a câștigat cu 6-2, 7-5 contra lui Elise Mertens. Pentru Simona a urmat succesul de la Roma. În capitala Italiei, Karolina Pliskova a abandonat la scorul de 6-0, 2-1. Totodată, Simona a atins faza semifinalelor de la Australian Open. Datorită parcursului bun, Simona va termina pe 2 anul în clasamentul feminin.

ADVERTISEMENT