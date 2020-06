Probleme din nou la FC Botoșani! Căpitanul echipei a fost depistat pozitiv cu coronavirus

Problemele continuă la FC Botoșani, după ce căpitanul echipei moldovenilor a fost depistat pozitiv cu coronavirus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Este vorba despre mijlocașul Jonathan Rodriguez, cel care trebuia să revină cât de curând în formația lui Marius Croitoru.

Rodriguez trebuia să revină la antrenamentele moldovenilor pe data de 1 iulie, dar acum va intra direct în carantină, ferit de restul colegilor săi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jonathan Rodriguez, căpitanul lui FC Botoșani, depistat pozitiv cu coronavirus

Jonathan Rodriguez, căpitanul lui FC Botoșani, a fost depistat pozitiv cu coronavirus la revenirea în România: „Testarea a fost făcută, conform normelor metodologice în vigoare, în astfel de situații.

A fost declanșată o anchetă epidemiologică”, a spus medicul Monica Adăscăliței, directorul DSP Botoșani, conform Monitorul de Botoșani.

ADVERTISEMENT

Nu e primul caz de coronavirus la FC Botoșani

Din nefericire pentru moldoveni, cazul de coronavirus al lui Jonathan Rodriguez nu a fost singurul de la echipă. Medicul lui FC Botoșani a fost depistat cu COVID-19 chiar cu o seară înainte de partida cu Universitatea Craiova, care a fost reprogramată și rejucată la o altă dată decât cea stabilită.

Totodată, în Liga 1 a mai existat un caz, și anume la Dinamo, magazinerul echipei fiind depistat cu coronavirus, motiv pentru care echipa lui Adrian Mihalcea nu a început meciurile de play-off odată cu restul formațiilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Două cazuri de coronavirus și în Liga 2

Andrei Marc, fostul fundaș al FCSB-ului, atrage atenția în privința coronavirusului, după ce el și cu colegul său de la Chiajna, Ionuț Biceanu au fost depistați pozitiv cu COVID-19.

În urma celor două cazuri de coronavirus de la Chiajna, primele din fotbalul românesc, toată echipa a intrat în carantină.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Mă simt foarte bine. Nu, am avut luni o durere de cap şi atât. Am făcut două teste, iar la al treilea am ieşit pozitiv.

Primesc la 12 ore un antibiotic şi un paracetamol. M-au sunat foşti colegi care nu prea credeau în acest virus şi acum au început să creadă”.

ADVERTISEMENT

„Sincer, e plictisitor să stai în spital, nu prea ai ce face. Nu ai voie să ieşi nicăieri. Sincer, coronavirusul este real, că stau de 5 zile în spital. Dacă nu mă omoară virusul, mă omoară plictiseala”, a mai spus Andrei Marc.