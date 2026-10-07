Sport

Probleme financiare uriașe la clubul din SuperLigă: „Avem întârzieri de 3 luni și nimeni nu ne spune nimic”. Exclusiv

SuperLiga se reia cu necazuri vechi la finalul a 3 săptămâni în care echipele naționale au fost în centrul atenției. Conturile lui FC Voluntari s-au golit și clubul face eforturi să revină pe linia de plutire.
Emanuel Roșu
07.10.2026 | 18:00
Probleme financiare uriase la clubul din SuperLiga Avem intarzieri de 3 luni si nimeni nu ne spune nimic Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Jucătorii lui FC Voluntari sunt neplătiți de 3 luni. FOTO: colaj FANATIK
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Din informațiile FANATIK, situația financiară de la FC Voluntari a atins un nou punct critic. Jucătorii se plâng că sunt neplătiți de 3 luni și că nu mai există comunicare cu șefii în privința unui termen de rezolvare. Relația apropiată pe care fotbaliștii o au cu antrenorul Florin Pîrvu a împiedicat până acum depunerea memoriilor, însă nu este exclus ca litigiile să înceapă să „curgă” la comisii.

Remus Guțea, marea speranță a Voluntariului pentru umplerea conturilor

Ultima lună plătită pentru jucătorii de la Voluntari este iunie. Liderii vestiarului au pus întrebări, dar n-au avut parte de nicio replică fermă din partea șefilor.

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„Sunt 3 luni de când nu am luat banii. Am tot cerut să vină cineva să ne spună și nouă ce urmează, dar nimic. Nici nu mai știm la ce ușă să batem”, a spus un fotbalist al clubului din Ilfov pentru FANATIK. Am încercat să luăm legătura cu Bogdan Bălănescu, directorul general al lui FC Voluntari, pentru un comentariu pe marginea subiectului. Oficialul nu a putut fi contactat până la ora publicării acestui material.

Așteptările reale în direcția veniturilor sunt legate de vânzarea celor care au stârnit interes în ultimele luni. Iar „lovitura” poate fi cedarea lui Remus Guțea (19 ani).

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Internaționalul U21 le-a atras atenția lui Gigi Becali și Mihai Rotaru, patronii de la FCSB, respectiv de la Universitatea Craiova. Și în străinătate au existat ochi îndreptați către Guțea, dar Voluntariul nu a acceptat niciuna dintre variantele pe care le-a avut pe masă, convinsă de fiecare dată că poate lua mai mult. Evaluat de portalul Transfermarkt la 400.000 de euro după ultimul update, Guțea este cotat intern de Voluntari la cel puțin 1 milion de euro.

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FC Voluntari speră să scape de retrogradare în primul sezon după revenirea în SuperLigă

Abia întoarsă în prima ligă, FC Voluntari are probleme cu impactul. Ocupă locul 15, penultimul, dar e încă în „pluton”. A strâns 8 puncte în 10 etape. Numai 3 lungimi o despart de safe zone, adică de pozițiile de deasupra „barajului”. Voluntariul deschide etapa a 11-a din SuperLigă la Petroșani, în fața Corvinului. Partida se dispută vineri, 9 octombrie, de la ora 18:00. Echipa lui Florin Pîrvu a marcat doar 9 goluri și a încasat nu mai puțin de 22.  Doar Csikszereda, cu 23, stă mai rău din punct de vedere defensiv.

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  • 2 victorii și 2 egaluri are FC Voluntari în 10 etape
  • 15 e locul ocupat de Voluntari în SuperLigă. Doar Csikszereda stă mai rău: 1 punct în 10 etape
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Emanuel Roșu
Emanuel Roșu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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