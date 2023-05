Probleme grave pentru Brigitte Bardot. Presa franceză spune că este între viață și moarte

Probleme grave pentru starul internațional născut pe 28 septembrie 1934. spune că este între viață și moarte, după ce recent a fost internată la un spital. Starea de sănătate a vedetei este una precară.

Situație nefericită pentru Brigitte Bardot. Jurnaliștii francezi relatează că actrița de 88 de ani se află la un pas de moarte

Brigitte Bardot trece printr-o situație nefericită după ce s-a externat din spital după doar 4 zile, în ciuda faptului că medicii nu au fost de acord cu această decizie. a plecat pe propria semnătură dintr-o unitate medicală din Toulon.

ADVERTISEMENT

Îndrăgita artistă de 88 de ani a fost internată în secția de Terapie Intensivă, fiind diagnosticată cu „insuficiență respiratorie gravă”. Jurnaliștii francezi relatează faptul că ar fi trebuit să stea trei săptămâni pe patul de spital.

În momentul de față se află în locuința personală din La Madrague, orașul Marseille. Din păcate, zvonurile arată că ar fi la un pas de moarte. În plus, presa din străinătate mai spune că vedeta are o stare foarte fragilă.

ADVERTISEMENT

„Vedeta are dificultăți de respirație și tulburări cognitive care îi afectează capacitatea de a vorbi și de a scrie”, notează . Din păcate, Brigitte Bardot nu are pentru prima oară probleme de sănătate.

Brigitte Bardot, o viață demnă de film

Brigitte Bardot a trăit până în prezent o viață demnă de film. Este una dintre cele mai cunoscute actriţe franceze, după ce în anii ’50 şi ’60 a devenit un sex-simbol al cinematografiei mondiale. În carieră a evoluat frumos, însă nu și în domeniul privat.

ADVERTISEMENT

Drumul spre faimă a făcut-o să treacă prin multe obstacole și dezamăgiri. Din biografia cărții intitulate Brigitte Bardot: The Life, The Legend, The Movies, scrisă de Ginette Vincendeau, aflăm că a avut patru soți, a trecut prin depresii și a încercat să se sinucidă de nenumărate ori.

Din 1992 este căsătorită cu Bernard d’Ormale, alături de care locuiește pe proprietatea din Saint Tropez. Nu a recurs niciodată la operaţii estetice, însă acum abia mai poate merge. Vedeta se folosește de un baston.

ADVERTISEMENT

„Abia mai pot să merg. Nu mai pot înota. Dar îmi dau seama cât de norocoasă sunt în comparaţie cu animalele care suferă. Le-am dat tinereţea şi frumuseţea mea bărbaţilor. Acum le dau înţelepciunea şi experienţa mea animalelor”, a declarat Brigitte Bardot în urmă cu ceva vreme, scrie .