Probleme în familia lui Neymar. Iubitul mamei superstarului de la PSG, aproape să fie ucis

Căsătorită cu un bărbat mai tânăr decât ea cu 28 de ani, Nadine Goncalves a fost la un pas de o tragedie imensă. Tiago Ramos, iubitul mamei lui Neymar, a fost aproape să fie ucis în Mexic.

Totul s-a petrecut pe parcursul unei vacanțe petrecute de cei doi la Cancun. Partenerul lui Nadine Goncalves, mama lui Neymar, a fost înjughiat într-un restaurant.

Imaginile cu Tiago Ramos, plin de sânge, au ajuns pe internet, iar bărbatul a povestit ce s-a înâmplat. Partenerul mamei vedetei de la PSG a anunțat că va căuta să își facă dreptate.

Probleme în familia lui Neymar. Iubitul mamei superstarului a fost înjunghiat în Mexic

Iubitul mamei lui Neymar Junior, Nadine Goncalves, a fost aproape de o tragedie uriașă la doar 24 de ani. Tânărul a fost înjunghiat într-un restaurant din Cancun, Mexic, de către un bărbat. Gestul incredibil a venit din nicăieri, iar Tiago Ramos a mărturisit că nu știe care a fost motivul bărbatului violent.

„Nu știu ce s-a întâmplat. Eu nu am făcut absolut nimic. Am ajuns la restaurant și am cerut o farfurie cu mâncare. Am fost aproape de moarte fără să fac nimic. Dar lucrurile nu vor rămâne așa. Am numărul de telefon al celui care m-a atacat și o să mă întorc în Mexic”, a explicat iubitul mamei lui Neymar.

Acesta a adăugat că a fost atacat de trei bărbați, dintre care unul l-a înjunghiat. De asemenea, el a menționat că iubita sa nu a fost de față atunci când nefericitul eveniment s-a întâmplat. Partenera lui Tiago Ramos, Nadine Goncalves, are 52 de ani. Aceasta s-ar fi întors în Brazilia înaintea iubitului său.

Depresie și o relație oscilantă cu mama lui Neymar

Nu este deloc o perioadă liniștită pentru Tiago Ramos, informează The Sun. Tânărul brazilian a avut o relație oscilantă cu mama lui Neymar, iar luna trecută a căzut într-o depresie severă. Totul după ce s-a aflat că este bisexual și a avut relații cu mai mulți bărbați.

Aventurile lui Ramos ar fi avut loc în timp ce acesta era împreună cu mama vedetei de la PSG. Pașii strâmbi ai tânărului, dar și presiunea venită din partea familiei după dezvăluirile publice ale acestuia au determinat-o pe mama lui Neymar să își mărăsească iubitul și să îl lase în depresie.

Ulterior, Nadine ar fi revenit alături de tânăr pentru a-l ajuta să își revină și chiar l-ar fi însoțit în Cancun, unde a avut loc incidentul înjunghierii acestuia. Printre bărbații din viața lui Ramos s-ar fi numărat și bucătarul personal al lui Neymar.