Probleme în justiție pentru „noua blondă de la Cotroceni”. Motivele pentru care instanța a respins cererea Andreei Miu, mâna dreaptă a lui Nicușor Dan

Andreea Miu a fost numită, de la 1 noiembrie 2025, în funcția de șefă a Secretariatului General al Administrației Prezidențiale, numărându-se printre ultimii veniți în echipa de consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan. Despre Miu, care a fost, din 2022, șefa de cabinet a lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei, contribuind la coordonarea activităților din aparatul administrativ al instituției, presa a speculat că va fi una dintre cei mai importanți oameni din anturajul lui Nicușor Dan, fiind numită „noua Elena Udrea de la Cotroceni” sau „noua blondă de la Cotroceni”.

Andreea Miu a solicitat anularea unui proces verbal de contravenție

Miu va coordona activitatea administrativă internă a Administrației Prezidențiale, fluxurile de documente și procedurile instituționale, relația dintre departamente și consilierii prezidențiali, implementarea deciziilor strategice ale președintelui. Avocat de profesie, cu expertiză în drept comercial, corporativ, energetic, fiscal și administrativ, Andrea Miu a mai fost președintele al Organizației Liberale de Femei Sector 4, dar și membru în conducerea companiei Transelectrica.

Numele Andreei Miu apare ca petent într-un dosar înregistrat pe 12 septembrie 2023 la Judecătoria Sectorului 1, în timp ce intimat figurează Direcția Generală de Poliție a Municipiului București-Brigada Rutieră, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Miu a fost amendată pentru o ilegalitate săvârșită în trafic și a solicitat anularea procesului verbal de contravenție din 28.08.2023.

În dosar se arată că prin rezoluţia din data de 8.11.2023 s-a pus în vedere Andreei Miu să precizeze/completeze următoarele elemente ale cererii de chemare în judecată, sub sancţiunea anulării cererii: să depună, în două exemplare, cererea de chemare în judecată şi înscrisurile doveditoare; să arate dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere, iar pentru martori, numele, prenumele şi adresa; în cuantum de 20 lei şi să depună dovada achitării; să depună cererea semnată olograf şi în original.

Prin adresa emisă la data de 09.11.2023 şi comunicată la data de 14.11.2023, petentei i s-au comunicat, la domiciliul indicat, respectivele lipsuri, cu menţiunea că în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării trebuie să facă precizările sau completările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii. Cu toate acestea, Andrea Miu nu s-a conformat obligaţiilor impuse. Instanţa a constatat că cererea a fost formulată cu încălcarea prevederilor art. 195 C.pr.civ. deoarece Andreea Miu nu a depus încă un exemplar al cererii pentru a fi comunicat Brigăzii Rutiere.

Cererea Andreei Miu a fost anulată în primă fază

În consecinţă, având în vedere că obligaţiile neîndeplinite sunt prevăzute sub sancţiunea anulării, iar ultima zi în care Andreea Miu îşi putea îndeplini obligaţiile era 27.11.2023, instanţa a arătat că va dispune anularea cererii acesteia, decizie care a fost luată pe 6 decembrie 2023. Andreea Miu a deschis un alt dosar, la aceeași instanță, pe 12 decembrie 2023, solicitând reexaminarea anulării cererii. În dosar se arată că Andreea Miu a solicitat reexaminarea taxei judiciar de timbru în cuantum de 20 de lei, comunicată prin adresa emisă la 9.11.2023. În motivare, a arătat că a fost achitată taxa de timbru prin sistemul informatic Ghişeul.ro. Înscrisurile doveditoare au fost depuse la data de 6.11.2023 prin poştă.

Înscrisurile au fost depuse în ziua susţinerii şedinţei din camera de consiliu din data de 6.11.2023 şi a solicitat să se constate că şi-a îndeplinit obligaţia de plată a taxei de timbru, astfel că nu se impunea anularea cererii de chemare în judecată. La termenul de judecată din data de 15.05.2024, instanţa a recalificat cererea Andreei Miu drept cerere de reexaminare anulare faţă de motivele invocate prin cererea formulată. La acelaşi termen de judecată, instanţa a invocat din oficiu excepţia netimbrării cererii de reexaminare, a unit cu fondul excepţia şi a rămas în pronunţare pe excepţie şi pe fondul cauzei. Analizând cu prioritate excepţia netimbrării cererii de reexaminare, instanţa a menționat că o va respinge ca neîntemeiată pentru următoarele considerente.

Prin încheierea din data de 21.03.2024, instanţa a pus în vedere Andreei Miu să achite taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 de lei până la termenul de judecată acordat cauzei. La data de 15.05.2024, ora 12:12, înainte de strigarea cauzei, petenta şi-a îndeplinit obligaţia de a achita taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 de lei. Prin adresa emisă la data de 09.11.2023 şi comunicată la data de 14.11.2023, Andreei Miu i s-au comunicat lipsurile, cu menţiunea că în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării trebuie să facă precizările sau completările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii. Cu toate acestea, Andreea Miu nu s-a conformat obligaţiilor impuse în termenul de 10 zile stabilit de instanţă.

Instanţa a admis cererea de reexaminare formulată de Andreea Miu

Instanţa a constatat că taxa de timbru de 20 lei a fost depusă la dosar data de 6.12.2023, ora 10:11, prin intermediul poştei electronice, iar al doilea exemplar al cererii de chemare în judecată a fost depus la poştă, tot la data de 6.12.2023, astfel cum rezultă din ştampila de pe plic. Prin urmare, Andreea Miu şi-a îndeplinit obligaţia la mai mult de 10 zile de la data comunicării rezoluţiei (14.11.2023), . Cu toate acestea, taxa de timbru a ajuns în atenţia judecătorului abia la data de 7.12.2023.

De asemenea, al doilea exemplar al cererii de chemare în judecată a fost înregistrat la dosar abia la data de 8.12.2023. Instanţa a reţinut că este firesc ca interesele unei bune administrări a justiţiei să justifice impunerea unei restricţii financiare în accesul unei persoane la justiţie, iar, în prezenta cauză, petenta Andreea Miu a realizat scopul legii prin plata taxei de timbru, astfel că, în opinia instanţei, anularea cererii de chemare în judecată ar fi o măsură disproporţională în raport de scopul urmărit de legiuitor, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Instanţa a reiterat aspectul că Andreea Miu este în culpă pentru anularea cererii de chemare în judecată de către judecătorul de fond, însă, raportat la circumstanţele concrete ale cauzei, respectiv termenul imperativ de formulare a plângerii contravenţionale, o soluţie de respingere a prezentei cereri ar reprezenta manifestarea unui formalism excesiv incompatibil cu dreptul la un proces echitabil. Pentru aceste considerente, instanţa a arătat că urmează să admită cererea de reexaminare formulată de către Andreea Miu, cu consecința trimiterii cauzei la completul inițial învestit în vederea continuării judecății. Această decizie a fost luată de Judecătoria Sectorului 1 pe 29 mai 2024. Până acum, nu a fost comunicat următorul termen din dosar.