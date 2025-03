Probleme în Paradis: s-au terminat cele 45 de milioane de euro ale Cameliei Șucu? Majoritatea firmelor pe pierdere sau în faliment! EXCLUSIV

Este „război” în toată regula între fosta și actuala soție a lui Dan Șucu. Diana Șucu s-a dezlănțuit la adresa Cameliei, după ce aceasta din urmă o „înțepase” iarăși în cadrul unui podcast. Doamna Șucu susține că fosta parteneră de viață a patronului rapidist s-ar afla în spatele unei campanii de presă concertate împotriva ei, care durează de prea multă vreme, și a avut drept punct culminant o serie de acuzații rău-voitoare la adresa copiilor lui Dan și ai Dianei Șucu… „Au scris numai mizerii despre copiii mei”, s-a confesat, revoltată, soția omului de afaceri. De asemenea, Diana Șucu a dezvăluit că soțul ei ”și-a plătit libertatea” cu 45 de milioane de euro, sumă pentru care a făcut credit și pe care a achitat-o în decurs de zece ani.

Diana Șucu, atacuri în rafală la Camelia: ”Ar trebui să ne povestească ce s-a întâmplat cu cei 45 de milioane de euro”

Divorțul dintre Dan și Camelia Șucu s-a pronunțat în anul 2007, iar atunci fosta soție a rămas și cu .

ADVERTISEMENT

Acum, Camelia Șucu s-ar confrunta cu uriașe probleme financiare, fiind în buza falimentului, sau cel puțin așa susține Diana Șucu. Motivul problemelor în Paradis: „banii s-au cam terminat”!

”Am văzut o femeie la 60 de ani care este ancorată în trecut, care nu vorbește niciun pic despre prezent și despre viitor și care, teoretic, ar fi trebuit să ne povestească despre ce s-a întâmplat după ce a ieșit din povestea Mobexpert și ce s-a întâmplat cu cei 45 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Din ce știu eu, și nu spun vorbe, sunt lucruri concrete pentru oricine dorește, există un site al ANAF-ului unde te poți loga și poți vedea firma respectivă ce profit are, ce pierdere are și câți angajați are. Și acesta este momentul adevărului.

Evident că am fost curioasă să văd, pentru că s-a tot vorbit de viziune, de muncă, și am fost curioasă să văd ce s-a întâmplat. Plus că, fiind vorba de mobilă high-end, am vrut să văd ce vând cei de la Rovere, de la Class… Am văzut că ea este pe pierdere de ani de zile. Pierderi istorice, inclusiv în 2023 a avut o pierdere de 4,5 milioane RON”, a declarat Diana Șucu la podcastul , moderat de Mihai Morar.

ADVERTISEMENT

A fost 2023 un an slab pentru afacerile Cameliei Șucu? Ce spun cifrele reci

FANATIK a încercat să verifice afirmațiile pe care Diana Șucu . O misiune deloc ușoară, ținând cont că prima soție a lui Dan Șucu este implicată în multe business-uri, din diverse domenii.

ADVERTISEMENT

Despre Camelia Șucu se știe că se numără printre femeile de afaceri de succes din România, reprezentând branduri precum: ClassIn, Iconic Health sau Natuzzi. FANATIK a aflat că, de curând, aceasta ar fi vândut în mare secret Piața de Gros Abundia, având nevoie de resurse financiare.

Puse pe hârtie, lucrurile nu par deloc roz! Potrivit portalului Termene.ro, la nivelul anului 2023 (de când datează ultimul bilanț făcut public de Ministerul Finanțelor), multe dintre firmele Cameliei Șucu au probleme, în timp ce altele se află în procedură de faliment sau chiar au fost radiate, anul părând dezastruos din punct de vedere economic.

Class Mob, fosta divizie de lux a grupului Mobexpert, fără cifră de afaceri de câțiva ani. Classin Home Design e în faliment!

Class Mob, fosta divizie de lux a grupului Mobexpert, a rămas la Camelia Șucu după divorțul de actualul patron al clubului Rapid. În 2006, compania avea 30 de angajați, iar în 2008 cifra de afaceri se ridica la 6 milioane de euro.

În prezent, Class-Mob SRL a ajuns la datorii de 14,4 milioane lei (în anul 2023) și nu a mai declarat vreo cifră de afaceri în perioada 2019 – 2023. Pierderile pe anul 2023 se ridicau la 16.801 lei, iar firma nu mai avea angajați.

Class-Mob SRL este deținută de Classin Home Design SRL (98,5%), Crean Pauline (1%) și Camelia Șucu (0,5%).

Classin Home Design SRL este o firmă deținută tot de Camelia Șucu (99,9%) și Cic Home Design SRL (0,1%). Societatea a intrat în faliment prin procedura generală a debitorului, la 4 decembrie 2024, dată la care Tribunalul București a dispus sigilarea bunurilor.

La nivelul anului 2023, potrivit Termene.ro, firma Cameliei Șucu a înregistrat o cifră de afaceri de 16,8 milioane lei, o pierdere de 4,17 milioane lei și avea 22 de angajați. De asemenea, datoriile Classin Home Design se ridicau la 15,6 milioane lei, iar creanțele la 870.000 de lei.

Două dintre firme au înregistrat profit. Camelia Șucu și-a vândut „mina de aur”, Piața de Gros Abundia!

Iconic Health SRL a declarat o cifră de afaceri de 8.548 lei, la nivelul anului 2023, dar și un profit de 6.080 lei. Societatea a fost înființată în urmă cu 11 ani, are datorii de 1,52 milioane lei și nu are angajați.

Firma este deținută de Șucu Camelia (60%), Mirică Roxana Cristina (20% și Șucu Matei Ioana (20%).

Piața de Gros Administrare SRL este o societate în care Camelia Șucu apare cu 99,94% din părțile sociale și Katy Pasculea-Filip, cu 0,06%. În 2023, societatea avea 23 de angajați, avea o cifră de afaceri de 8,2 milioane lei și înregistra un profit de 255.441 lei. Totalul datoriilor se ridicau, la nivelul acelui an, la 2,69 milioane lei (creanțe de 6,1 milioane lei).

Între timp, Camelia Șucu a vândut Piața de Gros, probabil având mare nevoie de lichidități. Piața de Gros Abundia este o piață mixtă de desfacere de la capătul Bucureștiului/ Berceni. În 2013 era denumită: ”mina de aur a Cameliei Șucu”.

”Știu că a făcut atunci niște investiții extrem de nefericite, a cumpărat un teren de 14 milioane de euro care astăzi valorează 5 milioane, undeva în Jandarmeriei. Și am înțeles că este și cu probleme juridice. A mai cumpărat un alt teren, undeva pe 13 Septembrie, pe care a dat 15 milioane de euro și l-a vândut cu 5 milioane. Iar în noiembrie 2024 a vândut și Piața de Gros.

E trist ce spun, pentru că Dan a muncit mult pentru banii respectivi, dar cred că bani nu prea mai sunt…”, a declarat Diana Șucu, la podcastul lui Mihai Morar.

CIC Home Design SRL (Camelia Șucu 95% și Piața de Gros Administrare SRL 5%) a încheiat anul 2023 cu o cifră de afaceri de 842.223 de lei și o pierdere de 2,3 milioane lei. CIC Home Design are datorii de 8 milioane de lei și creanțe de încasat de 1,45 milioane lei, fără angajați.

Multe dintre societățile Cameliei Șucu au declarat cifră de afaceri zero, pe anul 2023

Potrivit Termene, alte firme în care Camelia Șucu deține părți sociale și care au declarat cifră de afaceri nulă în 2023 sunt:

CS Management SRL (Camelia Șucu – 90%, Dan Șucu – 10%),

(Camelia Șucu – 90%, Dan Șucu – 10%), Class Imobiliar Residential SRL (Ioana Șucu-Matei – 95%, Camelia Șucu – 5%)

(Ioana Șucu-Matei – 95%, Camelia Șucu – 5%) Afro Bio Invest CSG SRL (Camelia Șucu – 95%, Constantin Alexandru – 5%),

(Camelia Șucu – 95%, Constantin Alexandru – 5%), Amazing Corporate Travel & Events SRL (inactivă fiscal, Șerban Nicolae Dumitru – 80% și Camelia Șucu – 20%),

(inactivă fiscal, Șerban Nicolae Dumitru – 80% și Camelia Șucu – 20%), Class Bistro Cafe SRL (inactivă fiscal, Camelia Șucu – 86,8%, Ioana Șucu-Matei – 0,09% și Mex Cafe SRL – 13,17%),

(inactivă fiscal, Camelia Șucu – 86,8%, Ioana Șucu-Matei – 0,09% și Mex Cafe SRL – 13,17%), Iqonique Class Studio SA (Class Imobiliar Residential – 99,7%, Iuliana Marita Bostan – 0,09%, Cristina Richard – 0,09% și Camelia Șucu – 0,09%),

(Class Imobiliar Residential – 99,7%, Iuliana Marita Bostan – 0,09%, Cristina Richard – 0,09% și Camelia Șucu – 0,09%), Iqonique Food&Wine SRL (Camelia Șucu – 95% și Class Mob SRL – 5%).

Firmele radiate sau în faliment

Firme în care Camelia Șucu a avut, de-a lungul timpului, părți sociale și care au fost radiate sau sunt în procedură de faliment:

Mobexpert BM SRL,

Mobilier Office Center SRL,

Matera Mex SRL,

Luca Management SRL,

Matera Mex Consulting SRL,

Class Băneasa Residential SRL,

Classin Home Design SRL,

Agro Natural Solutions SRL,

Classin Interiors SRL,

Mex Invest SA.

Camelia Șucu, pe locul 27 în Top Forbes cele mai influente femei din România

În anul 2024, Camelia Șucu s-a clasat pe locul 27 în Top 50 cele mai influente femei din România, clasament alcătuit de prestigioasa revistă Forbes.

”Camelia Șucu este una dintre cele mai cunoscute antreprenoare din România, cu o experiență de peste 30 de ani. Portofoliul său de afaceri a inclus, de-a lungul timpului, comerț cu branduri de mobilier premium, o piață de gros, investiții în agricultură, un concept de nutriție și îngrijire și alte active imobiliare.

Camelia Șucu consideră că afacerile se află acum într-o continuă evoluție, întrucât predictibilitatea a devenit un concept învechit: „Mulți lideri de afaceri, antreprenori și directori executivi recunosc că adaptabilitatea rapidă și concentrarea pe soluții sunt esențiale”.

De asemenea, în viziunea Cameliei Șucu, un lider trebuie să fie parte din echipă”, a descris-o revista , în 2024.