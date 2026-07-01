Probleme în paradis! Starul Franței a refuzat să dea mâna cu Deschamps după 3-0 cu Suedia. Video

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Fără doar și poate că este cel mai privilegiat selecționer de la Cupa Mondială 2026 când te uiți pe lotul care îl are la dispoziție, dar Didier Deschamps (57 de ani) are și el probleme. Iar una dintre ele a ieșit la suprafață după victoria cu Suedia.

Franța a distrus Suedia, dar un star a refuzat să-l salute pe Deschamps

Franța defilează la turneul final, iar succesul categoric în fața Suediei, scor 3-0, din 16-imile de finală, arată încă o dată de ce este văzută marea favorită la câștigarea trofeului. Însă, totul ține de echilibrul cu care selecționerul Didier Deschamps va ști să-și țină vedetele în frâu.

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Acest lucru a părut să-i scape puțin de sub control după calificarea în optimi. Intrat pe teren să-și felicite jucătorii pentru o nouă prestație excelentă, tehnicianul a fost lăsat cu mâna întinsă de mijlocașul Rayan Cherki.

Nemulțumit de faptul că a fost introdus abia în minutul 85 al partidei de la New York, starul lui Manchester City nu și-a ascuns frustrarea. Când Deschamps a venit să dea mâna cu el, jucătorul i-a întors spatele și s-a aplecat să-și aranjeze jambierele. Selecționerul a încercat să-i transmită ceva, dar Cherki s-a întors nervos.

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Manifestement frustré par son faible temps de jeu, le néo-international français Mathis Cherki ignore son sélectionneur, Didier Deschamps, et ne le salue pas au coup de sifflet final du match face à la Suède. 🥶 — FARID BOUSSALEM (@faridmca1921)

Alegerile lui Deschamps au dat roade

Fără doar și poate că Didier Deschamps beneficiază de cel mai bun lot de la Cupa Mondială 2026, însă acest lucru aduce cu sine și probleme. El este nevoit să facă alegeri cruciale înaintea jocurilor și să știe să-și țină în priză vedetele care rămân pe banca tehnică.

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La întâlnirea cu Suedia, el a mizat pe Kylian Mbappe ca vârf împins, iar linia de trei mijlocași ofensivi din spatele său a fost formată din Ousmane Dembele, Michael Olise și Bradley Barcola. Alegerile s-au dovedit inspirate pentru că , Barcola a marcat și el, iar Olise și Dembele au fost oamenii cu pasele decisive.

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Doar că jucători precum Cherki, Desire Doue, Theo Hernandez sau Marcus Thuram nu au cum să fie fericiți cu statutul de rezerve. Însă, până acum nimeni nu are ce să-i reproșeze lui Deschamps, iar la cum arată lucrurile Franța cu greu va putea fi oprită la acest turneu final.

Deschamps susținut de Mbappe

Didier Deschamps a trecut prin momente dificile după ce . Tehnicianul s-a întors de urgență în Franța pentru funeralii și a lipsit de la jocul împotriva Norvegiei, ultimul din faza grupelor.

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Revenit la timp peste Ocean pentru duelul cu Suedia, din faza 16-imilor, Deschamps a primit . Imediat după ce a deschis scorul, căpitanul Franței a mers țintă să-și îmbrățișeze antrenorul.

”Este în ADN-ul acestui grup. Suntem cu toții împreună în asta. Antrenorul a trecut printr-o perioadă dificilă, una care, din păcate, ne-a afectat pe toți. Este foarte greu. Nu va fi niciodată singur. Îl vom susține”, a declarat Mbappe, la finalul meciului.