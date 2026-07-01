Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Probleme în paradis! Starul Franței a refuzat să dea mâna cu Deschamps după 3-0 cu Suedia. Video

Franța merge ceas la Cupa Mondială 2026, însă în interiorul echipei nu toate lucrurile sunt roz. Și asta s-a văzut la finalul meciului cu Suedia, când un star l-a evitat pe Didier Deschamps.
Traian Terzian
01.07.2026 | 15:13
Probleme in paradis Starul Frantei a refuzat sa dea mana cu Deschamps dupa 30 cu Suedia Video
ULTIMA ORĂ
Didier Deschamps (57 de ani), ignorat de un start al Franței la finalul întâlnirii cu Suedia. Sursă foto: goal.com
ADVERTISEMENT

Fără doar și poate că este cel mai privilegiat selecționer de la Cupa Mondială 2026 când te uiți pe lotul care îl are la dispoziție, dar Didier Deschamps (57 de ani) are și el probleme. Iar una dintre ele a ieșit la suprafață după victoria cu Suedia.

Franța a distrus Suedia, dar un star a refuzat să-l salute pe Deschamps

Franța defilează la turneul final, iar succesul categoric în fața Suediei, scor 3-0, din 16-imile de finală, arată încă o dată de ce este văzută marea favorită la câștigarea trofeului. Însă, totul ține de echilibrul cu care selecționerul Didier Deschamps va ști să-și țină vedetele în frâu.

ADVERTISEMENT

Acest lucru a părut să-i scape puțin de sub control după calificarea în optimi. Intrat pe teren să-și felicite jucătorii pentru o nouă prestație excelentă, tehnicianul a fost lăsat cu mâna întinsă de mijlocașul Rayan Cherki.

Nemulțumit de faptul că a fost introdus abia în minutul 85 al partidei de la New York, starul lui Manchester City nu și-a ascuns frustrarea. Când Deschamps a venit să dea mâna cu el, jucătorul i-a întors spatele și s-a aplecat să-și aranjeze jambierele. Selecționerul a încercat să-i transmită ceva, dar Cherki s-a întors nervos.

ADVERTISEMENT
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de...
Digi24.ro
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de euro, CV-uri falsificate și verișoare în funcții publice

Alegerile lui Deschamps au dat roade

Fără doar și poate că Didier Deschamps beneficiază de cel mai bun lot de la Cupa Mondială 2026, însă acest lucru aduce cu sine și probleme. El este nevoit să facă alegeri cruciale înaintea jocurilor și să știe să-și țină în priză vedetele care rămân pe banca tehnică.

ADVERTISEMENT
Serena Williams, gest urât după ce a fost eliminată de la Wimbledon chiar...
Digisport.ro
Serena Williams, gest urât după ce a fost eliminată de la Wimbledon chiar în runda inaugurală

La întâlnirea cu Suedia, el a mizat pe Kylian Mbappe ca vârf împins, iar linia de trei mijlocași ofensivi din spatele său a fost formată din Ousmane Dembele, Michael Olise și Bradley Barcola. Alegerile s-au dovedit inspirate pentru că Mbappe a reușit o ”dublă”, Barcola a marcat și el, iar Olise și Dembele au fost oamenii cu pasele decisive.

ADVERTISEMENT

Doar că jucători precum Cherki, Desire Doue, Theo Hernandez sau Marcus Thuram nu au cum să fie fericiți cu statutul de rezerve. Însă, până acum nimeni nu are ce să-i reproșeze lui Deschamps, iar la cum arată lucrurile Franța cu greu va putea fi oprită la acest turneu final.

Deschamps susținut de Mbappe

Didier Deschamps a trecut prin momente dificile după ce mama sa a murit chiar în timpul Cupei Mondiale. Tehnicianul s-a întors de urgență în Franța pentru funeralii și a lipsit de la jocul împotriva Norvegiei, ultimul din faza grupelor.

ADVERTISEMENT

Revenit la timp peste Ocean pentru duelul cu Suedia, din faza 16-imilor, Deschamps a primit susținere totală din partea lui Kylian Mbappe. Imediat după ce a deschis scorul, căpitanul Franței a mers țintă să-și îmbrățișeze antrenorul.

”Este în ADN-ul acestui grup. Suntem cu toții împreună în asta. Antrenorul a trecut printr-o perioadă dificilă, una care, din păcate, ne-a afectat pe toți. Este foarte greu. Nu va fi niciodată singur. Îl vom susține”, a declarat Mbappe, la finalul meciului.

1.61 este cota SUPERBET pentru pronosticul „Lionel Messi marchează” în meciul Argentina – Capul Verde

1.20 este cota oferită de BETANO pentru ”2 solist” în meciul Paraguay - Franța
Jucătorul din SuperLiga care s-a duelat cu Messi la Mondial e nerăbdător să...
Fanatik
Jucătorul din SuperLiga care s-a duelat cu Messi la Mondial e nerăbdător să revină la echipă! A renunţat la două săptămâni de vacanţă
Modul original în care Ionuț Radu și-a anunțat revenirea la Celta Vigo din...
Fanatik
Modul original în care Ionuț Radu și-a anunțat revenirea la Celta Vigo din vacanță. Cât de ”gras” este portarul naționalei României
Înainte de alegerea liceului: campioanele României la robotică transmit fetelor un mesaj simplu:...
Fanatik
Înainte de alegerea liceului: campioanele României la robotică transmit fetelor un mesaj simplu: ”Dacă îți place tehnologia, mergi pe acest drum”
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Jucătorii de la FCSB au boicotat antrenamentul, iar Gigi Becali a mers de...
iamsport.ro
Jucătorii de la FCSB au boicotat antrenamentul, iar Gigi Becali a mers de urgență la stadion: 'Vă credeți fotbaliști?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!