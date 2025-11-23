Probleme înainte de CFR Cluj – Rapid! Anunțul lui Iuliu Mureșan despre aspectul care ar putea influența în mod negativ meciul: „Nu știu cum o să fie”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj și Rapid se întâlnesc în Gruia în cadrul etapei cu numărul 17 din SuperLiga. Iuliu Mureșan a vorbit înaintea partidei și a anunțat o problemă importantă. Ce a spus, de fapt, oficialul ardelenilor.

Problema majoră înainte de meciul CFR Cluj – Rapid

CFR Cluj reia campionatul cu un meci extrem de dificil, pe teren propriu. Ardelenii nu doar că întâlnesc un adversar incomod, ci vor avea parte de încă un inamic, imprevizibil.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Iuliu Mureșan a anunțat că ceața ar putea afecta buna desfășurare a jocului,

„E ceață și nu știu cum o să fie diseară. În perioada această e ceață și nici avioanele nu pot funcționa. Important e să fie condiții optime la ora meciului. E mai bine echipa.

ADVERTISEMENT

Și antrenamentele sunt mai consistente și mai intense, și asta lipsea la echipă din ce am observat. Suntem pe drumul cel bun și trebuie să validăm acest lucru în partida cu Rapidul, care va fi foarte grea!”, a spus inițial Iuliu Mureșan la

ADVERTISEMENT

Iuliu Mureșan își pune echipa în gardă înaintea meciului cu Rapid

CFR Cluj are mare nevoie de puncte, fiind în acest moment la 10 puncte de ultimul loc ce garantează prezența în play-off. Iuliu Mureșan este conștient de forța Rapidului și și-a pus echipa în gardă, însă se teme în privința accederii în primele 6.

„Rapidul e în formă, e pe primul loc. Va fi un meci greu cu Rapid, dar și noi suntem mult mai bine ca înainte. Suntem pe un loc care nu ne onorează deloc. Sper să creștem în joc și să creștem în clasament.

ADVERTISEMENT

Nu ne gândim nici la play-off, la nimic. E foarte greu. Cum a spus și Gigi Becali, e greu pentru noi și locul 6, care nu îți oferă nimic”, a mai spus președintele lui CFR Cluj, conform sursei citate anterior.