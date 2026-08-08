Fază controversată în Dinamo – Voluntari! Penalty pentru „câini” după intervenția VAR!

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Probleme cu aproximativ o oră înainte de Dinamo – Voluntari. După ce Farul – Csikszereda, VAR-ul a dat din nou bătăi de cap organizatorilor. Nu mai puțin de trei monitoare au fost testate.

Dinamo a deschis scorul dintr-un penalty acordat după intervenția VAR în meciul cu FC Voluntari, din etapa a treia din Superliga. În minutul 37 al întâlnirii, Alex Musi a fost faultat în suprafața de pedeapsă de Ion Gheorghe. Inițial, centralul a lăsat jocul să continue.

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Arbitrul a fost atenționat însă de colegii din camera VAR că faza a fost una litigioasă. Iulian Călin a mers în fața monitorului și a văzut că Alex Musi a fost călcat de adversar. Acesta a arătat punctul cu var, iar Armstrong a fost cel care a transformat penalty-ul.

Probleme cu sistemul VAR înainte de Dinamo – FC Voluntari

Începând cu acest sezon, în SuperLiga a fost implementat un nou sistem VAR. Dubele care mergeau de la un stadion la altul au fost înlocuite cu un hub în Mogoșoaia. Acolo, arbitrii analizează fazele fierbinți din toate partidele din primul eșalon.

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Doar că sistemul pare să dea și rateuri. Arbitrii au constatat, că sistemul VAR nu funcționează. În total, trei monitoare au fost montate pe stadionul Arcul de Triumf, iar organizatorii fac în continuare probe pentru ca ora partidei să nu fie decalată.

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De ce a fost întârziat meciul Farul – Csikszereda

Și la duelul dintre Farul și Csikszereda au fost probleme. Duelul de la malul mării a fost întârziat cu aproximativ 12 minute din cauza unor probleme tehnice. A fost vorba despre o defecțiune a sistemului de comunicare între arbitrii delegați la partidă.

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Concret, arbitrii nu puteau comunica în condiții normale prin sistemul audio, astfel că startul partidei a fost amânat până la remedierea defecțiunii. După aproximativ 12 minute de așteptare, problema a fost rezolvată, iar arbitrul Gabriel Mihuleac a putut da drumul meciului.