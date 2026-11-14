Probleme înainte de România – Polonia! Mihai Stoichiță: „Îmi pare rău să aud asta”

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La sosirea în România, echipa națională a Poloniei s-a arătat șocată de starea gazonului de pe Arena Națională. Mihai Stoichiță (72 de ani), oficial al Federației Române de Fotbal, a recunoscut că nu avea la cunoștință faptul că terenul de joc nu va fi extraordinar la ora meciului.

Cum a comentat Mihai Stoichiță marea problemă dinaintea meciului România – Polonia

Din cauza unei presupuse ciuperci, starea gazonului de pe Arena Națională nu este una excepțională, iar acest lucru s-a văzut și la ultimul meci jucat pe cel mai mare stadion al României, FCSB – Corvinul 0-1. . Mihai Stoichiță crede, totuși, că terenul nu va fi impracticabil:

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„În primul rând, optimismul nu lipsește, pentru că îl transmite Gică Hagi. Eu cred că e foarte bine, că asta e starea lui de spirit și a jucătorilor. Cred că meciul de diseară va fi o reușită, chiar dacă foarte mulți spun că ‘vai, ce națională avem’. Nu trebuie să fim dezarmați de speranță, pentru că la fotbal se schimbă de la o zi la alta atmosfera. Și din ce am văzut eu la antrenament sunt semne bune.

Majoritatea oamenilor care vin diseară sunt români. E normal să fie animați de speranță și de un sentiment de apartenență la această echipă. Nu există numai suporteri de zile de vară, mai sunt și de zile de iarnă. (n.r. – nu e așa bun gazonul) Din păcate n-am fost la teren pentru că noi am făcut aici, la Mogoșoaia, antrenamentul oficial. Nu pot să zic nimic despre starea terenului. Îmi pare rău să aud asta, dar și noi vom juca pe același teren ca ei. Nu-mi închipui de ce arată așa. Chiar mă voi duce după-amiază acolo să văd despre ce este vorba. Eu nu cred că va fi impracticabil”, a declarat Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

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Acesta va fi organizat în Qatar, iar „micii tricolori” se pregătesc de meciurile cu Mexic, Venezuela și Camerun, din faza grupelor. În timp ce a discutat cu FANATIK, Mihai Stoichiță se afla chiar la un meci de pregătire al elevilor lui Diaconescu, disputat împotriva formației de Liga a 2-a Popești-Leordeni.

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„Mă bucur de ce văd. Joacă bine, joacă foarte bine copiii ăștia. Avem un lot format din foarte mulți jucători care vin și din străinătate și de la diferite echipe din România. Matei de la CFR Cluj, Coja, portarul, de la U Cluj. Avem mulți jucători din străinătate, de la Real Madrid, de la Wolfsburg, AS Roma. Sunt foarte multe cluburi din străinătate care ne-au livrat jucători. Avem doi jucători sub vârstă. Pădure de la Wolfsburg și Loghin, care sunt născuți 2010. Joacă foarte bine, chiar îmi place. Au un joc bine organizat. Diaconescu și Cojocaru sunt cei doi antrenori. Este o plăcere să-i vezi. Popești-Leordeni este o echipă bună de Liga a 2-a. (n.r. – Joacă Taiwo?) Da, foarte bun jucător. Este foarte periculos, el caută mingea foarte mult și are rezolvări foarte spectaculoase. Eu nu voi merge în Qatar. Gică va merge la primul meci. Eu voi rămâne cu echipa mare”, a explicat directorul tehnic al Federației Române de Fotbal.