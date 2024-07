Alexandru Cîmpanu a dat gol în UTA Arad – Rapid București, scor 1-1, însă nu poate juca împotriva Universității Craiova. FANATIK a aflat că există o clauză specială prin care fotbalistul nu poate evolua împotriva „alb-albaștrilor”.

Probleme înainte de Universitatea Craiova – UTA! Clubul trebuie să plătească 100.000 de euro pentru a-și folosi vedeta

Alexandru Cîmpanu nu a intrat în planurile lui Costel Gâlcă pentru sezonul 2024-2025 și astfel a fost împrumutat la UTA Arad. Fotbalistul transferat de la FC Botoșani în 2020 va juca pentru „Bătrâna Doamnă” în actuala ediție din SuperLiga.

Fostul internațional român U21 . Universitatea Craiova a renunțat la clauza prin care obliga trupa lui Mircea Rednic ca Alex Cîmpanu să joace 50% din meciuri, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Totuși, există și o altă clauză la care nu a renunțat pentru Alexandru Cîmpanu. Din informațiile FANATIK, UTA Arad ar trebui să plătească o sumă de bani către „alb-albaștri” pentru a primi dreptul oltenilor să-l folosească pe mijlocaș în meciul direct.

UTA Arad trebuie să plătească 100.000 de euro dacă îl va folosi pe Alexandru Cîmpanu împotriva Universității Craiova. Astfel de clauze au mai existat și în trecut în cazul fotbaliștilor împrumutați de formația din Bănie în SuperLiga.

Întăriri pentru Universitatea Craiova – UTA Arad! Pe cine se bazează Costel Gâlcă

Costel Gâlcă a primit întăriri pentru partida Universitatea Craiova – UTA Arad, care este programată sâmbătă, de la ora 19:00. Nicușor Bancu, Anzor Mekvabishvili și Ștefan Baiaram au revenit la ședințele de pregătire și sunt gata de joc.

Anzor Mekvabishvili și Nicușor Bancu au revenit la baza de pregătire din Lunca Jiului după vacanța oferită de „alb-albaștri” după EURO 2024. În schimb ce Ștefan Baiaram a revenit după o accidentare dificilă din sezonul trecut.

Partida dintre Universitatea Craiova și UTA Arad se va juca pe stadionul „Ion Oblemenco”. Este și primul meci care se va disputa pe noul gazon montat după sfârșitul megafestivalului Intencity, desfășurat pe arena din Bănie.

Sorin Cârțu: „Încă suntem dependenți de Mitriță”

Sorin Cârțu a analizat prestația „alb-albaștrilor” de la Sibiu și a ajuns la o concluzie clară la FANATIK SUPERLIGA. Fostul președinte al Universității Craiova a observat că formația din Bănie încă este dependentă de forma lui Alex Mitriță.

„Încă suntem dependenți de Mitriță, în repriza a doua am avut meciul sub control. Părerea mea este că evoluția echipei a fost influențată de intrarea lui Mitriță. A fost și Houri, am fost mult mai periculoși cu amândoi.

Au avut o evoluție foarte bună în repriza a doua, toate astea apar și după intrarea lui Mitriță. Numai Mitriță are trei sau patru situații, mi s-a părut că echipa a jucat, a făcut o partidă bună. Dintre toate echipele cu pretenții ca Rapid, FCSB, CFR sau Farul, Universitatea Craiova a arătat cel mai bine.

Mi s-a părut că Danciu a fost partea negativă din echipă, nu s-a ridicat la ceea ce se aștepta. Eu l-aș forța mai mult pe Bană. Mi-a plăcut și modul în care a gândit situația lui Mitriță, care nu a avut toate antrenamentele, așa se procedează”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.