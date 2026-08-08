Scufundările în Sena au fost interzise din cauza unor scurgeri de motorină. Probleme pentru doi români la Europenele de Natație

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În aceste zile, în capitala Franței se desfășoară Campionatele Europene de natație, însă o problemă importantă le dă mari bătăi de cap organizatorilor. Aceștia au fost nevoiți să interzică antrenamentele din cauza pericolului existent.

Campionatele Europene de natație se confruntă cu o gravă problemă

Mai exact, râul Sena este la limită cu pragul de poluare, iar factorii decidenți de la Campionatele Europenele de natație au hotărât ca joi, 6 august, să închidă antrenamentele pentru sportivii de la două probe.

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Este vorba de ședințele de pregătire ale concurenților de la înot în ape deschise și sărituri în apă de la mare înălțime. În competiția de sărituri în apă de la mare înălțime sunt angrenați și românii Constantin Popovici și pe Cătălin Preda.

Conform , motivul pentru care s-a luat această decizie este o scurgere de motorină, așa cum se întâmplase deja în ajunul Campionatelor Europene, care i-a făcut pe oficialii Parisului să închidă și plajele de pe Sena.

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Alertă de poluare pe Sena

În zonele Grenelle și Bir-Hakeim, acolo unde sunt programate concursurile de înot în ape deschise și sărituri în apă de la mare înălțime, au fost descoperite urme de hidrocarburi la suprafața apei.

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Acesta a fost motivul pentru care s-a hotărât suspendarea antrenamentelor în râul Sena, iar Comisia de Evaluare a Calității Apei va continua să monitorizeze situația pentru a nu fi pusă în pericol siguranța sportivilor.

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”Am primit o alertă de la pompieri în cursul dimineții cu privire la o poluare detectată în Sena. Se pare că este vorba despre o mică pată care a plutit în derivă din amonte de locația competiției, având o culoare foarte irizată. Conform primelor informații, nu pare a fi un act rău intenționat. Tipul de poluare nu fusese încă stabilit la jumătatea zilei”, a fost mesajul organizatorilor.

Constantin Popovici și Cătălin Preda luptă pentru medalii la Europene

Doi dintre cei mai buni săritori ai momentului de la mare înălțime sunt românii Constantin Popovici și pe Cătălin Preda. Cei doi se află printre favoriții la câștigarea unei medalii la Europenele de la Paris.

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Competiția de sărituri în apă de la mare înălțime este programată vineri și sâmbătă și se va desfășura pe podul Bir-Hakeim, de pe o platformă aflată la 20 de metri. Programul concursului este următorul:

Sărituri în apă – platformă (20 metri, rundele 1 și 2) – vineri, 7 august, ora 17:00

Sărituri în apă – platformă (20 metri, rundele 3 și 4) – sâmbătă, 8 august, ora 17:00

David Popovici, marea speranță a României

Fără doar și poate, cel mai așteptat moment pentru români la Campionatele Europene de natație este . ”Rechinul” va participa în cursele de 100 și 200 metri liber.

Dacă la 200 metri liber este favorit clar, la proba mai scurtă lupta este puțin mai strânsă. Însă, Popovici are ambiții mari și chiar deținut de chinezul Pan Zhanle.