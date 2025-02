Probleme la cumpărarea biletelor pentru FCSB – Lyon! Campioana acuză un atac cibernetic. Update

Oficialii ”roș-albaștrilor” au anunțat din timp că biletele pentru partida FCSB – Lyon vor fi puse în vânzare marți, 25 februarie, de la ora 13:00, însă au apărut unele probleme și fanii se văd nevoiți să mai aștepte.

UPDATE: FCSB acuză că a fost atacată cibernetic

Conducerea campioanei României le-a cerut scuze fanilor care au încercat să își cumpere bilete la FCSB – Lyon și acuză că a fost atacată cibernetic.

„Vă mulțumim pentru așteptare și răbdarea de care dați dovadă în încercarea de a cumpăra bilete online pentru partida cu Olympique Lyon.

Din păcate, site-ul este, în acest moment, supus unui atac cibernetic de tip DDoS (Distributed Denial of Service). Este un tip de atac în care un număr mare de dispozitive compromise („botnet”) sunt folosite pentru a supraîncărca un server, o rețea sau un serviciu online, făcându-l inaccesibil utilizatorilor legitimi.

Colegii noștri de la departamentul de ticketing descoperă și blochează în timp real aceste atacuri, în încercarea de a debloca situația.

În acest moment, avem peste 10.000 de utilizatori conectați și au fost descoperite și anihilate peste 200 de atacuri DDoS.

Sperăm ca situația să se remedieze în cel mai scurt timp. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, a scris FCSB, pe Facebook.

Ce probleme sunt cu biletele la FCSB – Lyon

Într-o primă fază, tichetele pentru întâlnirea din prima manșă a optimilor de finală ale Europa League FCSB, însă deocamdată există niște probleme.

Campioana României a întârziat cu o oră startul începerii vânzării biletele, dar nici la ora 14:00 problema nu a fost remediată. Suporterii care au dorit să fie printre primii care își achiziționează tichete s-au lovit de eroarea care le-a apărut pe ecran.

Duelul de pe Arena Națională dintre FCSB și Olympique Lyon este programat joi, 6 martie, iar cel mai ieftin bilet este la inelul 3 în peluză și costă 40 de lei. La polul opus, cel mai scump este la loja VIP și se ridică la 600 de lei.

Becali a stabilit primele jucătorilor în Europa League

Patronul Gigi Becali s-a arătat extrem de optimist înaintea ”dublei” cu Lyon, formație pe care și-a dorit ca FCSB să o întâlnească în optimi, și în direct la FANATIK SUPERLIGA a anunțat .

”Așa am dorit. Mi-am dorit Lyon. Normal că este de scos. Am dorit Lyon, Dumnezeu a zis ‘da’, poate să fie de scos. Eu așa am dorit, am zis că nemții sunt foarte puternici. Așa am dorit, așa a dorit Domnul. Dacă trec de Lyon le dau 20.000 de euro pentru fiecare titular. Ceilalți vor lua jumătate, 10.000 de euro.

Dacă trec de sferturi, le dau 30.000 de euro. Pentru semifinală sunt 40.000 de euro. Dacă vor câștiga finala le dau 100.000 de euro. Așa le zic acum, dacă se întâmplă o să spun că m-am răzgândit (n.r. râde)”, a declarat Becali.