Probleme la FCSB după eliminarea din Conference League: “Jucătorii sunt afectaţi”

Chiar dacă au trecut câteva zile, în fața cazacilor de la Șahtior Karagandy, scor 3-5 după loviturile de la 11 metri, încă atârnă greu pe umerii jucătorilor de la FCSB. Dinu Todoran este convins, însă, că o victorie în următoarea etapă de campionat îi va ajuta să treacă peste această perioadă dificilă.

ADVERTISEMENT

„Jucătorii sunt dezamăgiți, sunt afectați. Nu le venea să creadă”, a explicat tehnicianul vicecampioanei, trăgând, totodată, un semnal de alarmă în privința jocului de contraatac al UTA-ei, care va avea și suporterii alături.

Probleme la FCSB. Jucătorii nu-și pot reveni după eliminarea din Conference League

„Suntem conștienți că a fost o seară neagră a fotbalului românesc. Nu credeam că vom intra în galeria echipelor cu rezultate rușinoase în cupele europene. Trăiesc cu speranța că a fost doar un accident, iar jucătorii vor demonstra asta.

ADVERTISEMENT

Ne pare rău pentru milioanele de suporteri pe care i-am dezamăgit, au tot dreptul să ne conteste. Nu ne rămâne decât să dăm 100% pe viitor și să demonstrăm că a fost un accident.

Am încredere foarte mare în fotbaliștii pe care îi am la echipă. Calificarea s-a pierdut la Erevan, am plecat favoriți, am câștigat cu 1-0 în tur, am jucat pe teren neutru.

ADVERTISEMENT

Nu s-a rupt nimic în meciul tur, în retur am pierdut calificarea. Trebuie să vedem cum stăm fizic, dar mai ales mental, pentru că suntem toți supărați. Jucătorii sunt dezamăgiți, sunt afectați. Nu le venea să creadă.

Întâlnim o echipă UTA foarte bine organizată, care e foarte periculoasă când recuperează mingea”, a declarat Dinu Todoran la conferința de presă premergătoare duelului cu UTA, programat duminică, 1 august, la ora 22:00.

ADVERTISEMENT

Toate biletele puse în vânzare au fost epuizate în timp record

În altă ordine de idei, fanii arădeni sunt gata să ia cu asalt arena „Francisc Neuman” și să-i poarte pe elevii lui Laszlo Balint spre victorie, prima pe teren propriu din acest sezon competițional. Potrivit oficialilor clubului, toate cele aproximativ 3.000 de bilete puse în vânzare pentru acest meci .

„Nu mai sunt tichete, nici la stadion, nici online. Sperăm că vom mai pune în vânzare 2000 de tichete în cursul zilei de sâmbătă, dacă se vor pune la punct toate detaliile cu privire la accesul pe stadion, în proporție de 75%”, a anunțat managerul general al UTA-ei Arad, Attila Broszovsky.

ADVERTISEMENT

Indiferent de numărul final al spectatorilor, condițiile de acces rămân aceleași. Vor putea intra pe stadion doar cei care sunt vaccinați anti-Covid, pot face dovada efectuării unui test negativ PCR-RT/antigen sau au trecut prin boală în ultimele 180 de zile.

„Testele rapide se vor putea efectua inclusiv la arena ”Francisc Neuman”, duminică, 01.08.2021, ora 10:00-19:30. Având în vedere contextul actual, recomandăm ridicarea brățărilor în timp util”, a transmis „Bătrâna Doamnă”.