Probleme la meciul României din El Salvador. Al doilea meci din Cupa Davis a fost întrerupt

România are 1-0 după prima zi, dar meciul dintre Gabriel Ghețu și Cezar Cruz nu a ajuns la final din cauza vremii nefavorabile
Catalin Oprea
14.09.2025 | 06:52
Echipa de Cupa Davis a României FOTO facebook

Echipa României luptă pentru calificarea în Play-off-urile Grupei Mondiale I a Cupei Davis și se află în El Salvador, unde întâlnește echipa țării gazdă. Meciurile au loc la Santa Tecla, un oraș de 140.000 de locuitori la sud de capitala San Salvador.

Debutantul Radu Țurcanu l-a învins pe Marcelo Arevalo

După meciurile din prima zi, România conduce El Salvador, scor 1-0. Punctul nostru a fost adus de Radu Ţurcanu, care a trecut de Marcelo Arévalo, scor 6-7 (3/7), 6-3, 6-2. Țurcanu (19 ani), este debutant în echipa României și se află pe locul 660 în lume la simplu şi pe 771 la dublu. Arevalo, fost lider mondial la dublu, ocupă acum locul al treilea în ierarhia ATP, dar nu are clasament la simplu.

În al doilea meci de simplu, Gabriel Gheţu îl conducea pe César Cruz, scor 6-1, 2-6, 5-2, dar partida a fost întreruptă din cauza vremii nefavorabile. Și Gabriel Ghețu (17 ani, 765 ATP la simplu, 635 ATP la dublu) este debutant în echipa României, dar e mai bine clasat decât Cruz (19 ani, 1.400 ATP la simplu, 1.405 ATP la dublu).

Adrian Marcu are doar patru jucători în El Salvador

Căpitanul nejucător al echipei României, Adrian Marcu, contează doar pe cei patru jucători. Marcu, antrenor cu o carieră vastă în tenisul românesc și fost căpitan al echipei de Cupa Davis în perioada în care România evolua în Grupa Mondială, a preluat echipa României în luna iunie.

„Ne aflăm într-un nou început pentru echipa de Cupa Davis și suntem încrezători că această echipă tehnică va aduce profesionalism, stabilitate și rezultate notabile. Le mulțumim lui Gabriel Trifu și lui Andrei Mlendea pentru activitatea depusă și le urăm succes în proiectele viitoare”, a transmis Federația Română de Tenis la momentul numirii.

Alături de el lucrează Ion Moldovan, fost jucător al echipei de Cupa Davis și fost număr 111 mondial ATP, și Daniel Dobre, cunoscut pentru colaborarea cu Simona Halep, în timpul triumfului de la Wimbledon 2019.

România și El Salvador nu s-au întâlnit niciodată. Căpitanul echipei din America Centrală este Lluis Miralles. În afara lui Arevalo și a lui Cruz, din echipa gazdelor mai fac parte Diego Duran (20 ani, 1.658 ATP la simplu, 1.391 ATP la dublu), Juan Carlos Fuentes Vasquez (20 ani, 1.999 ATP la simplu, 2.528 ATP la dublu) şi Donald Hall (28 ani).

Astăzi se va decide învingătoarea

România a fost învinsă de Bulgaria cu 3-1, pe 31 ianuarie-1 februarie, la Craiova, în play-off-ul Grupei Mondiale I a competiției. În play-off-ul Grupei Mondiale II, El Salvador a trecut de Republica Moldova, cu 3-2, pe teren propriu, la Santa Tecla.

Duminică sunt programate întâlnirile: Meciul 3 (dublu): Bogdan Pavel / Mircea-Alexandru Jecan (România) vs. César Cruz / Marcelo Arévalo (El Salvador), Meciul 4 (simplu): Radu Ţurcanu (România) vs. César Cruz (El Salvador), Meciul 5 (simplu): Gabriel Gheţu (România) vs. Marcelo Arévalo (El Salvador)

 

 

 

