Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Anunț dur înainte de FC Argeș – FCSB, în Cupa României Betano: „Probleme la menisc! Va lipsi până în ianuarie”

Veste importantă venită chiar înainte de meciul FC Argeș - FCSB din Cupa României Betano. Golgheterul echipei ratează toate jocurile până în luna ianuarie.
Mihai Dragomir
02.09.2026 | 21:45
Anunt dur inainte de FC Arges FCSB in Cupa Romaniei Betano Probleme la menisc Va lipsi pana in ianuarie
ULTIMA ORĂ
Ce se întâmplă cu golgheterul lui FC Argeș. Anunț dur făcut de Bogdan Andone. Foto: Sport Pictures.
ADVERTISEMENT

FC Argeș și FCSB joacă miercuri seară în grupa C din Cupa României Betano. Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor, a anunțat ce se întâmplă cu golgheterul Robert Moldoveanu, dar și cu ceilalți jucători din lotul echipei sale.

Probleme serioase de lot la FC Argeș

După 0-1 în campionat cu Sepsi, FC Argeș vrea să se revanșeze față de suporteri în meciul cu FCSB din Cupă. Înaintea fluierului de start, Bogdan Andone a vorbit despre lotul său și a spus cu ce probleme se confruntă. Tehnicianul a susținut că are are 6-7 absenți, iar cea mai mare pierdere este cea a lui Robert Moldoveanu.

ADVERTISEMENT

„Are probleme la menisc! Va lipsi până în ianuarie”, a spus Bogdan Andone despre atacantul care a marcat decisiv pentru FC Argeș în acest start de sezon. De asemenea, tehnicianul „vulturilor” a mai precizat și că Ricardo Matos, un alt fotbalist important din angrenajul echipei, are o contractură.

Robert Moldoveanu, omagiu pentru Constantin Covaciu

Constantin Covaciu, maseurul echipei secunde a lui Dinamo, a decedat în vară într-un tragic accident auto la Câmpulung Muscel. Robert Moldoveanu a oferit unul dintre cele mai emoționante momente la scurt timp după decesul celui care lucra pentru bucureșteni.

ADVERTISEMENT
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu...
Digi24.ro
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei

Atacantul a marcat în poarta lui Csikszereda în etapa a 3-a și a izbucnit în lacrimi, dedicându-i golul lui Constantin Covaciu, cu care colaborase în perioada petrecută la Dinamo. „Nu îmi mai găsesc cuvintele. Golul acesta este pentru nea Gogu. A făcut parte din familia noastră. Fiul lui este nașul meu. Îl cunosc pe nea Gogu de la 7 ani. Am crescut lângă el. Era un om bun. Îți făcea plăcere să stai cu el”, spunea Moldoveanu atunci la TV Prima Sport. 

ADVERTISEMENT
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o...
Digisport.ro
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
  • 7 meciuri a bifat Robert Moldoveanu în acest sezon la FC Argeș
  • 3 goluri a reușit atacantul să înscrie
  • 7 reușite avea Robert Moldoveanu la finalul stagiunii trecute
Daniel Bîrligea, titular în premieră la Frosinone! Atacantul român a marcat, dar golul...
Fanatik
Daniel Bîrligea, titular în premieră la Frosinone! Atacantul român a marcat, dar golul a fost anulat. Ce au scris italienii despre el
Deadline Day transferuri internaționale 2026, live blog. Richarlison, înlocuitorul lui Denis Drăguș, s-a...
Fanatik
Deadline Day transferuri internaționale 2026, live blog. Richarlison, înlocuitorul lui Denis Drăguș, s-a înțeles cu Trabzonspor
Preşedintele lui Metaloglobus, prima reacţie după sancţiunile record dictate de FRF în scandalul...
Fanatik
Preşedintele lui Metaloglobus, prima reacţie după sancţiunile record dictate de FRF în scandalul pariurilor: „Le-am reziliat contractele imediat!”. Exclusiv
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Schimbare majoră în acționariatul lui Dinamo. Red&amp;White se apropie de 88%, iar Nicolae...
iamsport.ro
Schimbare majoră în acționariatul lui Dinamo. Red&amp;White se apropie de 88%, iar Nicolae Badea pierde masiv din participație
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!