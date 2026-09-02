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FC Argeș și FCSB joacă miercuri seară în grupa C din Cupa României Betano. Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor, a anunțat ce se întâmplă cu golgheterul Robert Moldoveanu, dar și cu ceilalți jucători din lotul echipei sale.

Probleme serioase de lot la FC Argeș

După 0-1 în campionat cu Sepsi, FC Argeș vrea să se revanșeze față de suporteri în . Înaintea fluierului de start, Bogdan Andone a vorbit despre lotul său și a spus cu ce probleme se confruntă. Tehnicianul a susținut că are are 6-7 absenți, iar cea mai mare pierdere este cea a lui Robert Moldoveanu.

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„Are probleme la menisc! Va lipsi până în ianuarie”, a spus Bogdan Andone despre atacantul care în acest start de sezon. De asemenea, tehnicianul „vulturilor” a mai precizat și că Ricardo Matos, un alt fotbalist important din angrenajul echipei, are o contractură.

Robert Moldoveanu, omagiu pentru Constantin Covaciu

Constantin Covaciu, maseurul echipei secunde a lui Dinamo, a decedat în vară într-un tragic accident auto la Câmpulung Muscel. Robert Moldoveanu a oferit unul dintre cele mai emoționante momente la scurt timp după decesul celui care lucra pentru bucureșteni.

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Atacantul a marcat în poarta lui Csikszereda în etapa a 3-a și a izbucnit în lacrimi, , cu care colaborase în perioada petrecută la Dinamo. „Nu îmi mai găsesc cuvintele. Golul acesta este pentru nea Gogu. A făcut parte din familia noastră. Fiul lui este nașul meu. Îl cunosc pe nea Gogu de la 7 ani. Am crescut lângă el. Era un om bun. Îți făcea plăcere să stai cu el”, spunea Moldoveanu atunci la

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