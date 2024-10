Probleme la plata cu cardul la Raiffeisen Bank. Mii de români n-au putut să-și folosească banii din conturi

O nouă problemă pentru clienții Raiffeisen Bank. Aceștia au reacționat în mediul online și au semnalat faptul că nu le mai funcționează cardurile. Se pare că această problemă a fost în toată țara. „Atac informatic?”.

Conturile Raiffeisen nu au putut fi accesate

Clienții au semnalat o nouă problemă în legătură cu aplicația. Mai mult, aceștia spun că nu au putut folosi cardurile, iar POS-urile arătau mesajul „tranzacție eșuată”. Cu toții se întreabă dacă a fost vorba despre un atac informatic.

„Momentan întâmpinăm o problemă tehnică. Chiar în acest moment depundem toate eforturile pentru a o remedia. Încearcă puțin mai târziu. Îți mulțumim!”, este mesajul transmis în aplicația bancară.

În ziua de sâmbătă, 12 octombrie, un client a semnalat, pe o , faptul că nu funcționează cardul. „Nu functioneazā niciun card Raiffeisen la POS. Tranzactie refuzată. Aplicația menționează probleme tehnice. Atac informatic?”.

Mai mulți oameni au lăsat comentarii. Un internaut a specificat că se afla în benzinărie și a avut noroc de faptul că avea un alt card la îndemână. De altfel, nu reușea să achite. „Nici acum nu îmi merge. Am stat 30 de minute în benzinărie. Noroc cu Revolut”, a spus acesta.

Mai mult, un alt client al băncii se plânge de mai multe probleme pe care le-a avut de-a lungul timpului. „Am un card de debit la Raiffeisen care nu îmi funcționează de un an de zile. Am fost la bancă cu el, am și sunat, mi-au zis că habar nu au care e problema și singura soluție e să comand alt card”, a comentat o persoană.

O altă problemă, întâmpinată în această vară

În luna august, clienții au întâmpinat o problemă cu plățile. Mai mulți clienți au încercat să apeleze linia care oferă asistență în diferite probleme. Aceștia s-au lovit de un singur mesaj, fără alte explicații.

„În acest moment înregistrăm un incident în ceea ce privește tranzacționarea cu cardul de debit”, se arată într-un mesaj al robotului, atunci când clienții apelează la call center-ul băncii.

Reprezentanții băncii au anunțat, ulterior, că au avut probleme tehnice ce au durat în jur de jumătate de oră. Contactați de , oficialii Raiffeisen au transmis faptul că problema a fost remediată.

„Astăzi, pentru 27 de minute, între orele 12.20 și 14.20 am înregistrat întreruperi în funcționarea cardurilor de debit, din cauza unor probleme tehnice. Cauza incidentului a fost identificată și rezolvată, serviciul funcționează în parametri normali”, au declarat reprezentanții Raiffeisen.