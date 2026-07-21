Sport

Probleme la Rapid! Clubul se află sub monitorizare financiară! Concluzia lui Victor Angelescu: „S-a investit prost”

Rapid se află sub monitorizare financiară din partea FRF! Motivul pentru care giuleștenii nu se pot mișca cum vor pe piața transferurilor, explicat de Victor Angelescu
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.07.2026 | 22:45
Probleme la Rapid Clubul se afla sub monitorizare financiara Concluzia lui Victor Angelescu Sa investit prost
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Probleme la Rapid! Clubul se află sub monitorizare financiară. Foto: Sport Pictures
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Victor Angelescu (41 de ani) a explicat că Rapid a ajuns sub monitorizare FRF în ceea ce privește fair-play-ul financiar din cauza unor investiții nerentabile făcute în ultimii ani pentru aduceri de jucători. Din acest motiv, clubul din Giulești este nevoit să respecte în prezent anumite limitări impuse din cauza acestei chestiuni.

Victor Angelescu a anunțat că Rapid este sub monitorizare financiară dinspre FRF

De altfel, FANATIK a informat recent că Dan Șucu a decis să nu mai aloce sume importante pentru noi transferuri în această fereastră de mercato, constrâns bineînțeles și de acest context. „Au fost niște greșeli pe partea sportivă în trecut, iar cei care s-au ocupat de acest lucru nu mai sunt în momentul de față la club. Am investit, în unii jucători s-a investit prost, în alții bine, dar au fost mai multe greșeli. Am investit 5-6 milioane de euro în jucători și s-ar putea acum să investim 500.000 de euro și să fie mai bine.

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Suntem în primul an de monitorizare din perspectiva fair-play-ului financiar, pentru că am cheltuit prea mult. FRF ne monitorizează cheltuielile în acest moment, suntem la început. La început am și vândut mult: Rrahmani, Krasniqi, Horațiu Moldovan. Nu ai voie să crești nivelul salarial.

Există o medie pe care nu ai voie să o depășești, nu poți aduce jucători cu salarii peste media salarială pe care o ai deja și nu ai voie să cheltuiești cu 20% mai mult decât încasezi. Mai sunt și niște aspecte contabile. Anumite împrumuturi vor fi transformate în capital social.

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Dacă totul este în regulă, de anul viitor Rapid poate să transfere din nou de câți bani dorește. Dacă ieși din monitorizare, nu mai ai nicio restricție. Sunt însă mai multe cluburi în această situație: Craiova, CFR Cluj… Craiova s-ar putea să fi ieșit deja din monitorizare”, a spus Victor Angelescu în direct la Prima Sport. 

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Care este planul la Rapid în aceste condiții

De asemenea, cu aceeași ocazie, acționarul minoritar al clubului din Giulești a transmis și că s-a decis să se mizeze ceva mai mult decât până acum pe jucătorii tineri din lot: „Ar fi un rezultat foarte bun să terminăm pe locul 3. Noi nu am fost până acum în cupele europene. Sigur că îmi doresc să câștigăm titlul, Cupa României. Dar noi ne chinuim de trei ani să ajungem în cupele europene. Am terminat pe locul 5 sau 6. Dacă am merge în cupele europene, ar fi un rezultat foarte bun.

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Dacă am termina pe locul 3, ar fi cel mai bun sezon de la revenirea în prima ligă și asta, probabil, în sezonul în care vom face cele mai puține investiții. Mi s-ar părea un rezultat foarte bun. Dacă jocul ne va duce acolo, între primele echipe, normal că ne vom bate la Cupă și la campionat.

Ce producem, aia cheltuim. Noi am investit mult în jucători tineri și nu mi se pare normal să-i punem pe făraș după un an și ceva. Mai sunt unul sau doi jucători de care ne vom despărți până la finalul perioadei de transferuri, pentru că nu au demonstrat. În același timp, avem jucători importanți care vin din sectorul juvenil. Trebuie să avem încredere în ei și să-i băgăm să joace”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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