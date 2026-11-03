Probleme la Sepsi! Ovidiu Burcă, critici la adresa lui Laszlo Dioszegi: „Spune niște lucruri pe care nu ar trebui să le spună”

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După un start pozitiv de sezon în SuperLiga, nou-promovata Sepsi traversează o perioadă complicată, având 6 meciuri la rând fără succes în toate competițiile. Clubul din Sfântu Gheorghe se confruntă și cu probleme de ordin financiar, despre care patronul Laszlo Dioszegi a vorbit în spațiul public. Declarațiile făcute de omul de afaceri au avut un impact și în vestiar, după cum a subliniat antrenorul Ovidiu Burcă (46 de ani).

Ovidiu Burcă, reproșuri pentru Laszlo Dioszegi

La o zi după remiza de la Galați cu Oțelul, meci în care Sepsi a fost egalată în minutul 90+5, Ovidiu Burcă a declarat că afirmațiile lui Laszlo Dioszegi cu privire la situația financiară a clubului au afectat atmosfera din vestiar. „Domnul Dioszegi este un om foarte sincer, uneori spune și niște lucruri pe care nu ar trebui să le spună. Am simțit și eu în vestiar o stare de neliniște, de neîncredere.

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Am discutat cu băieții, a venit și dumnealui de a discutat și acum lucrurile sunt mult mai clare. Poate și acesta a fost un motiv pentru care nu am mai fost atât de capacitați, au fost acele anunțuri care i-au preocupat pe jucători”, a spus tehnicianul, conform . Laszlo Dioszegi a vorbit în octombrie despre , în cadrul unei intervenții la FANATIK SUPERLIGA.

Criză de rezultate la Sepsi

Ultima victorie obținută de Sepsi datează de pe 12 septembrie, când covăsnenii au reușit să se impună cu 3-1 pe teren propriu împotriva lui . De atunci, Sepsi a mai obținut doar 2 puncte în ultimele 5 etape de campionat, iar în Cupa României Betano a remizat cu divizionara secundă Concordia Chiajna. „Punctele sunt puține, rezultatul și modul în care am pierdut punctele la Galați au fost frustrante. Întotdeauna vorbim că avem nevoie de victorii ca să ne întărim moralul, dar este invers.

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Trebuie să ai moral bun ca să acumulezi victorii. Și la Galați am văzut echipa un pic crispată. Eșecul cu Craiova (n.r. 0-5) a fost unul care ne-a afectat mult, dar suntem totuși în proces de formare. S-au schimbat mulți jucători, sunt unii care nu apăreau constant la echipă și acum au început să joace, este o dinamică importantă. O echipă bună trebuie să treacă de aceste probleme ca să se întărească și să emită pretenții.

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De aceea nu sunt speriat, sunt lucruri normale, eu cred că ușor-ușor o să devenim mai constanți. La începutul sezonului înscriam puțin, dar și încasam puțin. Dar acum am început să primim tot mai multe goluri și asta nu e bine. Trebuie să reglăm lucrurile”, a spus Ovidiu Burcă. Pentru Sepsi urmează un duel pe teren propriu contra lui FC Voluntari, care va avea loc duminică, 8 noiembrie, de la ora 16:00.