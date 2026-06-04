Sport

CSM București a ajuns la Budapesta cu mari emoții! „Tigroaicele”, întârziere de 30 de minute. Ce s-a întâmplat

Lotul CSM București a ajuns la hotelul din Budapesta, după o întârziere de 30 de minute. Echipa antrenată de Bojana Popovic se pregătește de Final-Four-ul la handbal feminin
Alex Bodnariu, Marian Popovici
04.06.2026 | 20:45
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CORESPONDENȚĂ DIN BUDAPESTA
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CSM București a ajuns la Budapesta! Atmosfera de sărbătoare la sosirea „tigroaicelor”. Foto: Fanatik / Marian Popovici
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Iubitorii sportului din România au motive de bucurie în această perioadă. CSM București s-a calificat după o distanță de 8 ani în Final Four, iar elevele lui Bojana Popovic mai au doar două meciuri până la a cuceri mult doritul trofeu. Turneul se desfășoară în weekend-ul 6-7 iunie, la Budapesta.

CSM București a ajuns la Budapesta

Cu două zile înainte de meciul contra Metz din semifinale, sâmbătă, ora 16:00, CSM București a ajuns la hotelul Ensana Thermal Margaret Island din capitala Ungariei. Atmosfera a fost una de vis pentru elevele Bojanei Popovic, în contextul în care mai mulți fani români au așteptat sosirea din Budapesta. FANATIK vă va ține la curent cu toate detaliile importante de la turneu.

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Drumul a fost unul extrem de aglomerat, astfel că echipa din Liga Florilor a ajuns cu o întârziere de 30 de minute la locație. De menționat este faptul că adversarele Gyor și Metz au ajuns cu o oră mai devreme la hotel. „Tigroaicele” au fost aplaudate de suporterii prezenți, însă presiunea imensă a fost resimțită.

Mai exact, CSM București are în acest an șansa să pună mâna pe prestigiosul trofeu, astfel că elevele Bojanei Popoviv sunt extrem de concentrate pe obiectiv. Ultima oară când o echipă din România a cucerit Final Four a fost în urmă cu 10 ani, în 2016, când aceeași CSM triumfa în cea mai importantă competiție continentală.

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CSM București a ajuns la Budapesta

Bojana Popovic, optimistă înainte de Final Four

Într-un interviu oferit pentru FANATIK, Bojana Popovic s-a arătat optimistă înainte de startul Final Four. Antrenoarea nu înțelege cum o echipă de talia lui CSM București nu a mai reușit să ajungă în această fază a competiției de 8 ani, însă e convinsă că elevele sale vor arăta un joc bun.

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„Trebuie să câștigi, trebuie să ai această încredere în sine adusă de victorii. Desigur, încep să facă asta la antrenamente mai întâi, pentru că atunci când faci lucrurile la antrenament într-un mod bun și începi să crezi în ele, la final vei vedea asta și în joc. Uneori funcționează, alteori ratezi niște aruncări și îți pierzi imediat încrederea, deci asta se poate schimba repede, dar încercăm să menținem asta la un nivel înalt cu acele jucătoare care au potențialul de a fi puternice mental și de a le arăta calea celorlalte.

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Sunt puțin surprinsă de cum a fost în trecut, de modul cum au jucat în toți acești opt ani, a fost de fapt pentru mine puțin ca un mister, de ce nu au prins acest Final Four. Au schimbat mulți antrenori, au avut multe jucătoare bune, dar în această ultimă parte am fost mereu curioasă care a fost problema. Iar apoi, în acest sezon, când am venit, am încercat să aflu de ce e așa. Și totuși am reușit acum și am identificat unele lucruri care cu siguranță ar putea fi mai bune pentru sezoanele viitoare, pentru că această parte trebuie să fie bună la cel mai înalt nivel dacă vrei să ai rezultate în campionat, în Liga Campionilor și peste tot”, a declarat Bojana Popovic pentru FANATIK.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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