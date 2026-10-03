Sport

Probleme mari pentru Suedia înaintea meciului cu România! Val de infecții și accidentări în lotul nordicilor

Suedia are probleme mari de efectiv înaintea duelului cu România din Liga Națiunilor de la București! Un val puternic de infecții și accidentări au lovit echipa lui Graham Potter.
Dragoș Petrescu
03.10.2026 | 23:56
Probleme mari pentru Suedia inaintea meciului cu Romania Val de infectii si accidentari in lotul nordicilor
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Suedia, decimată înaintea duelului cu România de la București // FOTO: colaj FANATIK
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Naționala Suediei se confruntă cu un adevărat haos de efectiv înaintea meciului de luni cu România, din Liga Națiunilor. Nordicii au pierdut deja mai mulți jucători din cauza infecțiilor și accidentărilor, iar selecționerul Graham Potter a fost nevoit să efectueze schimbări de lot în ultimul moment. Situația este considerată una „fără precedent” de presa suedeză, care notează că nu mai puțin de 8 jucători au ieșit din lot pe parcursul acestei acțiuni. Vezi toate detaliile pe FANATIK.

Suedia, decimată înaintea duelului cu România! Cinci jucători au părăsit lotul din cauza unei infecții

Potrivit publicației Fotbollskanalen, naționala Suediei a fost lovită de un virus puternic chiar înaintea meciului cu Bosnia, iar situația s-a agravat în perspectiva duelului cu România. Yasin Ayari, Gustaf Lagerbielke, Benjamin Nygren și Elliot Stroud au rămas acasă din cauza problemelor medicale, iar doctorul naționalei, Jonas Werner, a confirmat că starea lor de sănătate nu le permite revenirea pe teren până luni, atunci când are loc duelul de la București. De asemenea, acesta a declarat faptul că au fost puse în aplicare „toate măsurile posibile pentru a limita răspândirea infecției”.

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Ulterior, celor celor patru li s-a alăturat și fundașul John Mellberg, care a fost exclus din lot după ce a acuzat simptome similare și nu poate fi recuperat la timp pentru partida de pe Arena Națională. În total, presa suedeză notează că 8 jucători au fost afectați de infecții sau accidentări în această acțiune din septembrie/octombrie, o situație rar întâlnită la nivelul unei echipe naționale. Pentru a acoperi golurile din lot, Potter a fost nevoit să cheme de urgență jucători precum Victor Eriksson, Felix Beijmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin și Ken Sema.

Accidentări în lanț pentru Suedia: Isak, Starfelt și alți titulari importanți nu pot juca împotriva României în Liga Națiunilor!

Pe lângă valul de îmbolnăviri, Suedia se confruntă și cu accidentări serioase. Atacantul Alexander Isak, unul dintre cei mai importanți jucători ai nordicilor, a părăsit lotul după o accidentare suferită în meciul precedent cu România, câștigat de nordici cu 2-1 la Solna. Situația din defensivă este, de asemenea, una complicată pentru trupa lui Graham Potter.

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Carl Starfelt s-a accidentat în partida cu Bosnia și nu poate fi recuperat pentru duelul de luni. La fel ca și în cazul lui Daniel Bîrligea, acesta a suferit o problemă musculară și a fost scos din lot. În plus, presa locală notează că Suedia nu se poate baza nici pe mijlocașul Besfort Zeneli, indisponibil din cauza unei accidentări la gleznă.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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