Probleme mari în familia lui Leo Messi. Sora superstarului și-a anulat căsătoria cu 10 zile înaintea evenimentului din cauza unui accident

Leo Messi are doi frați mai mari, Rodrigo și Matias, și o soră mai mică Maria Sol. Aceasta din urmă a fost nevoită să-și anuleze căsătoria cu doar 10 zile înaintea evenimentului programat la Rosario.

De ce și-a anulat sora lui Leo Messi căsătoria

Aflată la Miami, înainte de a se întoarce în Argentina pentru ultimele pregătiri înainte de nuntă, sora superstarului argentinian a fost implicată într-un accident de circulație și este internată în spital.

Conform publicației , vestea a fost confirmată de jurnalistul argentinian Angel de Brito, care a vorbit cu mama lui Messi, Celia Cuccittini. Aceasta a dat asigurări că Maria Sol este în afara oricărui pericol, deși rănile sale sunt grave.

În timpul unei călătorii cu mașina, sora lui Messi a leșinat, a pierdut controlul vehiculului și a provocat un accident. După ce a primit îngrijiri medicale și a fost supusă mai multor teste, medicii au confirmat că nu este în pericol, deși a suferit răni semnificative: două vertebre fracturate, arsuri grave, o leziune la încheietura mâinii și o fractură la călcâi.

Ce se întâmplă cu nunta surorii lui Messi

Rănile vor necesita un proces lung de recuperare, forțând amânarea nunții pe care Maria Sol Messi o avea programată pe 3 ianuarie 2026 cu Julian Arellano, antrenor la juniorii de la Inter Miami.

Cuplul, care se cunoaște din copilăria petrecută împreună în Argentina, plănuise o nuntă intimă în Rosario, orașul natal al familiei Messi. Acum, evenimentul va trebui să aștepte până când Maria Sol se va recupera complet.

Sora lui Messi, cunoscută pentru dorința ei de a sta departe de lumina reflectoarelor, și-a văzut viața aruncată în atenția publicului din cauza acestui incident. Deși ceremonia era foarte așteptată în Argentina, detaliile au rămas private, deoarece Maria Sol a fost întotdeauna foarte discretă în ceea ce privește viața ei personală.

Messi se află în vacanță după titlul câștigat cu Inter Miami

După doi ani și jumătate de la transferul lui Inter Miami, Leo Messi a reușit să-și ducă echipa către . În finala cu Vancouver Whitecaps, starul argentinian a dat două pase decisive și a adus primul trofeu major pentru pentru formația înființată de David Beckham în urmă cu 5 ani.

După încheierea campionatului nord-american, Messi a plecat într-o vizită în India. În cadrul acestui turneu, fotbalistul a primit din partea unui miliardar indian în valoare de peste un milion de dolari.