Probleme mari pe transmisia Antenei 1 la Franța – Maroc! Milioane de suporteri români, afectați de defecțiunea tehnică

Primul sfert de finală de la Cupa Mondială 2026 le-a adus față în față pe Franța și Maroc. Însă, Antena 1 are probleme cu un delay serios și la mult așteptata partidă de la Boston, la fel cum s-a mai întâmplat și cu alte ocazii.
În ciuda faptului că începând cu faza sferturilor de finală Antena 1 a hotărât să-și trimită comentatorii la fața locului, problemele continuă. La întâlnirea Franța – Maroc a existat același delay de 10 secunde care a mai fost întâlnit și la alte jocuri.
Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că sunetul ajunge mai repede decât imaginea, iar totul ține de sateliții care sunt folosiți. Cel mai clar moment în care s-a putut observa întârzierea a fost la penalty-ul primit de francezi.
În timp ce pe transmisiunea în direct de pe Antena 1 arbitrul argentinian Facundo Tello nici nu fluierase executarea loviturii de la 11 metri, pe aplicațiile de pe telefoanele mobile apăruse deja că Kylian Mbappe a ratat de la punctul cu var.
O situație similară s-a petrecut și la partida Spania – Arabia Saudită, din faza grupelor de la Cupa Mondială. La acel duel, fanii au semnat un delay chiar de 30 de secunde între transmisia de la TV și notificările primite online. Mai mult, delay-ul a fost chiar mai mare, de 40 de secunde, pentru cei care au urmărit întâlnirea pe AntenaPlay.
Problemele de acest fel cu care se confruntă Antena 1 nu sunt recente, ele înregistrându-se și la transmisiunile meciurilor echipei naționale a României din deplasare. La amicalul cu Slovacia din martie a existat un delay de aproximativ 20 de secunde.
Cu doar o săptămână înainte de startul Cupei Mondiale, o situație similară s-a înregistrat la amicalul Georgia – România. La televizor, golurile s-au văzut cu 12 secunde mai târziu decât au apărut notificările aplicațiilor de livescore și pariuri.