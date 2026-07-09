Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Probleme mari pe transmisia Antenei 1 la Franța – Maroc! Milioane de suporteri români, afectați de defecțiunea tehnică

Continuă problemele cu transmisia meciurilor de la Antena 1 pe timpul Cupei Mondiale. Ce s-a întâmplat, de fapt, la sfertul de finală dintre Franța și Maroc.
Traian Terzian
09.07.2026 | 23:49
Probleme mari pe transmisia Antenei 1 la Franta Maroc Milioane de suporteri romani afectati de defectiunea tehnica
ULTIMA ORĂ
Antena 1 are probleme cu transmisia și la Franța - Maroc. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Primul sfert de finală de la Cupa Mondială 2026 le-a adus față în față pe Franța și Maroc. Însă, Antena 1 are probleme cu un delay serios și la mult așteptata partidă de la Boston, la fel cum s-a mai întâmplat și cu alte ocazii.

Antena 1, probleme cu transmisia la Franța – Maroc

În ciuda faptului că începând cu faza sferturilor de finală Antena 1 a hotărât să-și trimită comentatorii la fața locului, problemele continuă. La întâlnirea Franța – Maroc a existat același delay de 10 secunde care a mai fost întâlnit și la alte jocuri.

ADVERTISEMENT

Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că sunetul ajunge mai repede decât imaginea, iar totul ține de sateliții care sunt folosiți. Cel mai clar moment în care s-a putut observa întârzierea a fost la penalty-ul primit de francezi.

În timp ce pe transmisiunea în direct de pe Antena 1 arbitrul argentinian Facundo Tello nici nu fluierase executarea loviturii de la 11 metri, pe aplicațiile de pe telefoanele mobile apăruse deja că Kylian Mbappe a ratat de la punctul cu var.

ADVERTISEMENT
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aeronavele străine, nu poate zbura...
Digi24.ro
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aeronavele străine, nu poate zbura pe frig sau caniculă

Antena 1 s-a confruntat cu aceeași problemă și la alte meciuri

O situație similară s-a petrecut și la partida Spania – Arabia Saudită, din faza grupelor de la Cupa Mondială. La acel duel, fanii au semnat un delay chiar de 30 de secunde între transmisia de la TV și notificările primite online. Mai mult, delay-ul a fost chiar mai mare, de 40 de secunde, pentru cei care au urmărit întâlnirea pe AntenaPlay.

ADVERTISEMENT
FIFA a luat decizia în cazul lui Istvan Kovacs,
Digisport.ro
FIFA a luat decizia în cazul lui Istvan Kovacs, "sărit" de 16 zile la Cupa Mondială

Problemele de acest fel cu care se confruntă Antena 1 nu sunt recente, ele înregistrându-se și la transmisiunile meciurilor echipei naționale a României din deplasare. La amicalul cu Slovacia din martie a existat un delay de aproximativ 20 de secunde.

ADVERTISEMENT

Cu doar o săptămână înainte de startul Cupei Mondiale, o situație similară s-a înregistrat la amicalul Georgia – România. La televizor, golurile s-au văzut cu 12 secunde mai târziu decât au apărut notificările aplicațiilor de livescore și pariuri.

2.95 este acum cota BETANO pentru pronosticul ”total goluri: peste 3.5” la meciul Spania - Belgia
Franţa – Maroc: gafa anului în direct la Antena 1! Ce a putut...
Fanatik
Franţa – Maroc: gafa anului în direct la Antena 1! Ce a putut să spună reporteriţa despre Mbappe
Încă un român din naționala lui Gică Hagi se transferă în Anglia! A...
Fanatik
Încă un român din naționala lui Gică Hagi se transferă în Anglia! A trecut vizita medicală. Update exclusiv
Cel mai dur atac la adresa lui Gianni Infantino: ”Este un cretin!”
Fanatik
Cel mai dur atac la adresa lui Gianni Infantino: ”Este un cretin!”
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Fostul atacant l-a desființat pe Ion Țiriac, dar a fost contrat dur: 'D-aia...
iamsport.ro
Fostul atacant l-a desființat pe Ion Țiriac, dar a fost contrat dur: 'D-aia nu ați făcut voi miliarde?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!