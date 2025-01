Probleme mari pentru Adrian Mutu înaintea debutului oficial la Petrolul. Ploieștenii au mai pierdut un titular

Adrian Mutu va debuta oficial la Petrolul, sâmbătă, contra Oțelului, în deplasare. Din păcate pentru el, noul tehnician are probleme de lot înaintea primului său meci pe banca tehnică a echipei ploieștene.

Paul Papp este suspendat pentru meciul de la Galați

Mutu va trebui să se descurce fără trei fotbaliști care au dus greul echipei în prima parte a sezonului. Portarul Lukas Zima a plecat la FCSB, iar Andrei Vlad nu a mai venit. Niciunul dintre cei trei care au apărat în Antalya, în meciurile amicale, nu l-a convins pe Mutu. Suedezul Linner, Eșanu și Bălbărău au comis-o în perioada de pregătire.

Al doilea absent pentru Mutu va fi fundașul Paul Papp. Acesta a acumulat șapte cartonașe galbene și este suspendat. Veteranul de 35 de ani este cel mai sancționat fotbalist din lotul Petrolului.

L-a pierdut și pe Dumitriu

Cea mai grea lovitură este însă accidentarea lui Lucian Dumitriu. Acesta a suferit o entorsă de genunchi la ultimul meci amical din Turcia. Dumitriu are nevoie de o pauză de cel puțin două-trei săptămâni.

El a asigurat bine flancul stâng al apărării Petrolului, după ce titularul obișnuit, Valentin Țicu, și-a rupt ligamentele încrucișate. În acest moment, ploieștenii nu mai au niciun fundaș stânga de meserie, iar Mutu va fi nevoit să improvizeze.

Petrolul e pe loc de play-off

Suporterii l-au asigurat pe Mutu de sprijinul lor și au creat o atmosferă incendiară la antrenamentul echipei.

„Găzarii” ocupă în acest moment locul 6 în Superliga, ultimul care asigură prezența în play-off. Sub conducerea lui Mehmet Topal, echipa a strâns 31 de puncte în 21 de meciuri. Cu unul mai mult decât Sepsi și cu două peste Rapid.

„Sunt mulţumit că am ales Petrolul Ploieşti! Am făcut-o fiindcă eu cred în echipă şi, chiar dacă sunt unele probleme, băieţii au demonstrat pe teren că au un spirit foarte bun. Am venit, în primul rând, să ajut Petrolul. Aici nu este vorba despre bani. Am venit fiindcă respect acest club, oraşul şi galeria lupilor galbeni”,

Primul meci acasă e pe 27 ianuarie

Primul meci al lui Mutu în fața propriilor fani va fi luni, 27 ianuarie, de la ora 17.00. Petrolul întâlnește acasă FC Botoșani. Practic, în primele două etape din 2025, Mutu se confruntă cu ceilalți doi antrenori care au preluat echipe în această iarnă: Ovidiu Burcă, de la Oțelul, și Leo Grozavu, de la FC Botoșani.