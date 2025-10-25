Probleme mari pentru Antonio Conte înainte de derby-ul Napoli – Inter! Un jucător important s-a accidentat la antrenament și va rata meciul cu echipa lui Chivu

ADVERTISEMENT

Napoli și Inter se vor înfrunta sâmbătă, de la ora 19:00, în derby-ul etapei cu numărul 8 din Serie A. În ziua premergătoare partidei, un jucător important al campioanei Italiei a suferit o accidentare la antrenament și nu va fi disponibil pentru duelul cu trupa pregătită de Cristi Chivu.

Un jucător de la Napoli s-a accidentat la antrenament înainte de meciul cu Inter

Clubul Napoli a confirmat printr-un comunicat faptul că portarul Alex Meret a suferit o accidentare la antrenamentul de vineri. „În timpul ședinței de antrenament din această dimineață, Alex Meret a suferit o accidentare.

Portarul italian a fost examinat la spitalul Pineta Grande și s-a descoperit o fractură la al doilea metatarsian al piciorului drept”, a transmis campioana Italiei . Conform presei din Italia, portarul ar urma să lipsească de pe gazon timp de aproximativ o lună.

Ce alte absențe are Napoli pentru derby-ul cu Interul lui Chivu

Napoli are mari probleme de lot înainte de . Pe lângă Alex Meret, Antonio Conte nu se va putea baza nici pe Stanislav Lobotka, Amir Rrahmani, Romelu Lukaku și Rasmus Hojlund, așadar situația din compartimentul ofensiv este una complicată.

Inter și Napoli sunt la egalitate de puncte, 15, după primele șapte etape ale sezonului de Serie A, ocupând momentan pozițiile 2, respectiv 3, la o lungime în spatele liderului AC Milan. „Nerazzurrii” au un moral mai bun înainte de meciul direct, deoarece Napoli a fost spulberată în Champions League de PSV Eindhoven, 6-2, într-un meci în care .

Formațiile probabile pentru Napoli – Inter