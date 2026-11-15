Probleme mari pentru Bosnia înainte de meciul cu România!

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Haris Tabakovic (32 de ani) a evoluat ca titular pentru naționala Bosniei în partida din deplasare cu Suedia, pierdută cu 2-3, însă a părăsit terenul în minutul 39 din cauza unei accidentări. Astfel, atacantul este incert pentru meciul cu România de marți, iar fotbalistul Universității Cluj, Jovo Lukic, ar putea rata la rândul său jocul. În acest context, selecționerul Sergej Barbarez va avea opțiuni limitate în atac.

Titularul Bosniei s-a accidentat înainte de meciul cu România. Jovo Lukic ar putea absenta la rândul său

Haris Tabakovic a acuzat o problemă medicală în prima repriză a , însă a încercat să joace în continuare. A rezistat doar până în minutul 39 însă, fiind înlocuit de Ermin Mahmic. După meci, selecționerul Sergej Barbarez a dezvăluit cu ce problemă se confruntă fotbalistul lui Red Bull Salzburg.

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„Este vorba despre ligamentul extern al genunchiului în cazul lui Tabakovic, va trebui să verificăm mâine (n.r. duminică). A auzit un zgomot și sperăm că va fi bine”, a afirmat tehnicianul pentru . Tabakovic a înscris pentru Bosnia în meciul câștigat cu 4-2 la București în septembrie. Fotbalistul Universității Cluj, Jovo Lukic, a fost convocat pentru această acțiune, însă nu a fost inclus în lot pentru partida din Suedia din cauza unei probleme medicale și ar putea rata și meciul de la Zenica împotriva României.

Dacă nu se va putea baza pe cei doi, Sergej Barbarez va rămâne cu trei variante pentru postul de atacant: vedeta Ermedin Demirovic, Samed Bazdar și Matej Deket. Cel din urmă este un fotbalist de 17 ani care ar putea să debuteze la prima reprezentativă în meciul cu România. de îndeplinit în grupa de Liga Națiunilor, „dragonii” fiind siguri că vor termina pe locul 2.

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Tudor Băluță va rata meciul cu Bosnia

Și Gică Hagi a pierdut un titular pentru meciul de la Zenica. Este vorba despre mijlocașul Tudor Băluță, care va fi suspendat după cartonașul galben încasat în victoria cu Polonia. Fotbalistul Universității Craiova a fost avertizat pentru proteste și nu va putea să evolueze în Bosnia. Înainte de startul acțiunii, trei „tricolori” au anunțat că nu vor putea să joace din cauza unor accidentări: Ionuț Radu, Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă.

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Dacă Bosnia nu mai are niciun obiectiv pentru meciul de la Zenica, România are nevoie de un succes, combinat cu un pas greșit al Poloniei în meciul de pe teren propriu cu Suedia, pentru a urca pe locul 3 în grupă. Astfel, „tricolorii” ar evita barajul de menținere în Liga B și ar scăpa în grupa preliminară pentru EURO de „granzii” care vor fi implicați în faza eliminatorie a Ligii A.