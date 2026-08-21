Sport

Probleme mari pentru Charalambous și Pintilii în Grecia! Levadiakos riscă excluderea din Cupă și depunctarea în campionat. Care e motivul

Situație complicată pentru Elias Charalambous și jucătorii români de la Levadiakos. Echipa riscă să fie exclusă din competiție, depunctată și amendată.
Flaviu Popa
21.08.2026 | 10:44
Probleme mari pentru Charalambous si Pintilii in Grecia Levadiakos risca excluderea din Cupa si depunctarea in campionat Care e motivul
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Levadiakos, echipa pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, a reușit să obțină calificarea în faza principală din Cupa Greciei, însă rezultatul ar putea să fie răsturnat de Comisia de Disciplină. Ce s-a întâmplat, de fapt?

Levadiakos riscă excluderea din Cupa Greciei pentru că ar fi folosit un jucător fără drept de joc

În primul meci oficial din sezon, Levadiakos a învins Asteras Tripolis cu 2-0, printr-o dublă reușită de argentinianul Agustin Urzi. Surpriză, însă! Asteras a depus contestație după acest eșec, susținând că Levadiakos a folosit un fotbalist care nu avea drept de joc, potrivit Sport.ro.

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Este vorba despre Moses David Cobnan, fotbalist nigerian în vârstă de 23 de ani introdus în teren în minutul 71. Acesta nu s-ar fi aflat pe foaia oficială de joc din motive necunoscute. Cobnan, care joacă extremă dreaptă, a fost împrumutat în această vară de la Krasnodar, din Rusia.

Apelul depus de Asteras Tripolis va fi judecat într-o săptămână, în timp ce Federația Greacă de Fotbal a anunțat că tragerea la sorți pentru Cupa Greciei nu va fi afectată de acest incident. Așadar, tragerea va avea loc pe 25 august.

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În ziua meciului, pe pagina oficială de Facebook a celor de la Levadiakos, atunci când au fost anunțate echipele, Cobnan era prezent pe listă, așadar rămâne ca specialiștii să vadă dacă acesta avea sau nu drept de joc. Dacă se va dovedi că a fost folosit ilegal, Levadiakos riscă excluderea din competiție și o amendă de până la 40.000 de euro.

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Elias Charalambous și Mihai Pintilii se pregătesc de duelul de foc cu PAOK, din prima rundă a campionatului

Mai mult, conform presei din Grecia, Levadiakos va fi penalizată cu un punct în campionatul Greciei pentru această „infracțiune”. La Levadiakos evoluează mai mulți jucători români. Cu Asteras, Alexandru Pantea a fost titular, în timp ce Juan Bauza (ex FCU Craiova) a fost introdus spre final de meci.

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Adrian Șut, împrumutat de la Al Ain, nu a făcut parte din lot, cel mai probabil din motive medicale. Până când vor afla ce se întâmplă cu parcursul lor din Cupa Greciei, Elias Charalambous și Mihai Pintilii se pregătesc de duelul cu PAOK Salonic, programat duminică seara, 23 august, de la ora 21:00.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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