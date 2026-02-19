Probleme mari pentru Chivu după eșecul lui Inter cu Bodo/Glimt! Anunțul presei din Italia

ADVERTISEMENT

Inter a avut parte de un eșec neașteptat, 1-3, cu Bodo/Glimt, în play-off-ul Champions League, și acum se pregătește de meciul cu Lecce, din Serie A, după care va fi returul cu norvegienii din Liga Campionilor.

Probleme mari pentru Cristi Chivu după meciul pierdut de Inter cu Bodo/Glimt

Meciul disputat pe ar putea avea urmări serioase pentru Cristi Chivu la Inter, potrivit informațiilor publicate de . Tehnicianul român se confruntă cu un nou val de probleme medicale în lot, într-un moment important al sezonului, în care fiecare punct cântărește decisiv în lupta pentru obiectivele stabilite.

ADVERTISEMENT

Lista incertitudinilor este una tot mai lungă. Deși Hakan Calhanoglu a evoluat în duelul cu Juventus, câștigat cu 3-2, și Denzel Dumfries speră la o revenire rapidă, staff-ul medical monitorizează atent situația lor. În plus, problemele apărute după confruntarea din Norvegia îi vizează și pe Lautaro Martinez, Nicolo Barella, Piotr Zielinski și Manuel Akanji, ceea ce complică serios planurile pentru următoarele partide.

Lautaro Martinez ar putea să lipsească o perioadă mai lungă după accidentare din meciul cu Bodo/Glimt

Cea mai îngrijorătoare situație pare a fi cea a lui Lautaro Martinez. Atacantul argentinian ar putea lipsi până la o lună, după ce a părăsit accidentat gazonul sintetic de la Bodo/Glimt. O astfel de absență ar reprezenta o lovitură majoră pentru ofensiva nerazzurrilor, mai ales înaintea confruntării cu Lecce, programată în etapa a 26-a din Serie A.

ADVERTISEMENT

În aceste condiții, Cristi Chivu ar putea ajunge la nu mai puțin de șase absenți pentru duelul cu Lecce, fiind nevoit să regândească din nou formula de start. Rămâne de văzut care va fi situația exactă a jucătorilor la ora meciului și dacă o parte dintre ei vor putea fi recuperați la timp, într-un moment în care presiunea rezultatelor crește de la o etapă la alta.

ADVERTISEMENT

Totuși, suporterii se gândesc cel mai mult la returul cu Bodo, mai ales că există acel handicap de recuperat după prima manșă. Returul urmează să aibă loc săptămâna viitoare, marți, pe 24 februarie, și cel mai probabil cea mai bună garnitură disponibilă pentru Chivu va fi trimisă în teren de tehnicianul român.