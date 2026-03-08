Sport

Probleme mari pentru Craiova după egalul cu Rapid: 3 jucători suspendați pentru prima etapă din play-off, iar Al Hamlawi s-a accidentat

Egalul făcut de Universitatea Craiova cu Rapid, 1-1, în Giulești, a fost plătit scump de către formația olteană, care va avea mai multe absențe în prima etapă de play-off.
Bogdan Ciutacu, Marian Popovici, Mihai Alecu
09.03.2026 | 00:32
Probleme pentru Universitatea Craiova după meciul cu Rapid
Ultima etapă a sezonului regulat a adus un duel tare în Giulești, între Rapid și Universitatea Craiova, iar golurile marcate de Alex Dobre, respectiv Nicușor Bancu, au stabilit scorul final, 1-1.

Universitatea Craiova va avea mai multe absențe importante în prima rundă din play-off

Confruntarea din Giulești a fost una plină de dueluri tari, fizică, iar oltenii nu s-au ferit să bage piciorul tare la minge. Totuși, arbitrul partidei, Horațiu Feșnic, nu a trecut cu vederea momentele în care a fost depășită limita impusă de regulament și a luat sancțiunile necesare.

Astfel, Universitatea Craiova va avea mai multe absențe de la următorul meci, primul din play-off, care va fi contra celor de la FC Argeș sau CFR Cluj (în cazul în care ardelenii pierd meciul pe care îl au de disputat pe teren propriu cu Dinamo).

Anzor Mekvabishvili, David Matei și Tudor Băluță urmează să fie suspendați pentru cumul de cartonașe după ce au fost avertizați la meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova.

Assad Al Hamlawi, probleme medicale după duelul din Giulești dintre Rapid și Universitatea Craiova

Nici după fluierul final nu au putut oltenii să scape de probleme, asta pentru că Assad Al Hamlawi, cel care a fost rezervă și a intrat în repriza secundă a partidei, a avut nevoie de îngrijiri medicale din partea staffului echipei sale.

Atacantul din Palestina a acuzat dureri la coapsă și a fost bandajat imediat în locul respectiv, acolo unde i s-a pus și o pungă mare cu gheață. Jucătorul a părut că are dureri și acum se pune întrebarea dacă va putea să fie apt pentru primul meci din play-off.

Al Hamlawi Universitatea Craiova
Probleme medicale pentru Al Hamlawi după meciul cu Rapid

Universitatea Craiova începe de pe primul loc play-off-ul

Sezonul regulat s-a încheiat pentru olteni, care acum se pot uita către play-off, acolo unde vor juca pe teren propriu în prima rundă. Adversară urmează să-i fie una dintre FC Argeș sau CFR Cluj, iar duelul din Bănie va conta foarte mult pentru că un start cu dreptul este un obiectiv pe care Coelho l-a cerut jucătorilor.

Formația din Bănie mai are și cursa pentru Cupa României, unde va juca în faza semifinalelor contra celor de la Dinamo, în luna aprilie.

