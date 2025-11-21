Probleme mari pentru Cristi Chivu! Titularul lui Inter ratează derby-ul cu AC Milan

ADVERTISEMENT

Interul lui Cristi Chivu va întâlni marea rivală AC Milan duminică, de la ora 21:45, însă tehnicianul român a primit o veste extrem de neplăcută înainte de Derby della Madonnina. Olandezul Denzel Dumfries, un fotbalist esențial pentru Inter, nu va putea evolua din cauza unei accidentări.

Titularul lui Inter va rata derby-ul cu Milan. Pe cine ar putea folosi Cristi Chivu

Denzel Dumfries a suferit o accidentare în victoria obținută de Inter în etapa precedentă din Serie A, 2-0 pe teren propriu cu Lazio, iar din acest motiv a ratat și acțiunea naționalei Olandei din această lună. Revenit la echipa de club, batavul este afectat în continuare de o problemă la gleznă. Acesta s-a antrenat separat joi și nu va fi în lot pentru disputa contra „diavolilor”.

ADVERTISEMENT

Conform , planul celor de la Inter este ca Dumfries să revină la meciul cu Atletico Madrid din UEFA Champions League, care se va disputa miercuri, de la ora 22:00, pe Metropolitano. Într-o situație similară se află și Matteo Darmian, care ar fi putut reprezenta la rândul său o variantă în banda dreaptă. Așadar, cel mai probabil, Cristi Chivu se va baza la pe brazilianul Carlos Augusto, al cărui post de bază este în partea stângă.

Denzel Dumfries, fotbalist de bază pentru Cristi Chivu

Denzel Dumfries a evoluat în absolut toate partidele disputate de Inter în acest sezon, în general din postura de titular. Olandezul a intrat de doar două ori pe parcursul partidelor, în succesele din campionat cu Cagliari (2-0) și Verona (2-1). Acesta a reușit să și marcheze 3 goluri, unul în Serie A, în eșecul cu Udinese (1-2) și două în UEFA Champions League, în succesele clare cu Slavia Praga (3-0) și Union Saint-Gilloise (4-0).

ADVERTISEMENT

, joacă la Inter din 2021, fiind achiziționat la acel moment pentru 12.5 milioane de euro de la PSV Eindhoven. Fundașul dreapta, care a mai evoluat la începutul carierei la Sparta Rotterdam și Heerenveen, are 69 de selecții și 11 reușite la prima reprezentativă a Olandei.

ADVERTISEMENT

Ce alte absențe are Inter pentru derby-ul cu Milan

Dincolo de problemele medicale cu care se confruntă Denzel Dumfries și Matteo Darmian, Cristi Chivu are și o altă absență imporantă. Henrikh Mkhitaryan nu va fi disponibil, locul său la mijlocul terenului urmând a fi luat, cel mai probabil, de Petar Sucic. Antrenorul român nu se va putea baza nici pe portarul Raffaele Di Gennaro, iar fundașul Tomas Palacios va lipsi la rândul său.