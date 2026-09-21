Sport

Probleme mari pentru Dan Șucu! Fanii lui Genoa l-au lovit pe antrenorul De Rossi, nervoși după startul execrabil de sezon

Revoltă masivă la Genoa, echipa lui Dan Șucu din Italia! Nervoși după startul execrabil de sezon, fanii „grifonului” l-au luat la țintă pe antrenorul Daniele De Rossi.
Dragos Petrescu
21.09.2026 | 06:50
Probleme mari pentru Dan Sucu Fanii lui Genoa lau lovit pe antrenorul De Rossi nervosi dupa startul execrabil de sezon
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Nervoși după startul execrabil de sezon, fanii lui Genoa l-au lovit pe antrenorul Daniele De Rossi // FOTO: colaj FANATIK
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Genoa lui Dan Șucu traversează o perioadă extrem de dificilă în acest start de stagiune în Serie A. Trupa pregătită de Daniele De Rossi a suferit a patra înfrângere în Italia, 1-2 pe terenul celor de la Parma, și este penultima în clasament. La finalul partidei, fanii „grifonului” s-au revoltat, aruncând cu obiecte pe teren, iar unul dintre acestea l-a lovit pe tehnicianul echipei.

Fanii lui Genoa l-au nimerit pe De Rossi cu un obiect aruncat din tribună!

„Grifonul” a făcut deplasarea pe Stadio Ennio Tardini alături de 2700 de suporteri, sperând că vor putea obține primul succes stagional în Serie A. Din păcate însă pentru echipa lui Dan Șucu, Parma a avut câștig de cauză, iar la finalul partidei tensiunile au atins cote maxime. Fanii lui Genoa care au făcut deplasarea i-au huiduit pe jucători și au aruncat cu obiecte pe teren, iar potrivit informațiilor apărute în presa din Cizmă, unul dintre acestea l-ar fi lovit chiar pe antrenorul De Rossi.

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Un mic obiect de culoare neagră, aruncat de fanii genovezi din tribune, l-a lovit chiar pe antrenorul De Rossi în cotul drept, în timp ce, în spatele său, Meichtry (n.r – un fotbalist de la Genoa) a privit șocat incidentul”, au notat jurnaliștii de la La Nazione. Odată încheiată partida de pe Ennio Tardini, De Rossi și jucătorii lui Genoa nu s-au întors imediat la vestiare. Timp de aproximativ cinci minute, aceștia au rămas în fața suporterilor, fiind conștienți de momentul greu pe care îl traversează echipa în acest debut de sezon. De Rossi s-a poziționat chiar în primul rând, ascultând protestul tifosilor, care au strigat „andate a lavorare” – „treceți la muncă”.

Trebuie să facem două analize. Situația curentă e ceea ce ne spune clasamentul, un punct și rezultate negative. Îmi asum responsabilitatea. Nu cred că am jucat prost și nu meritam să pierdem. Numai că, dacă nu câștigi, de fiecare dată există o problemă fundamentală, iar eu trebuie să o rezolv în calitate de antrenor. Este nevoie să ne îmbunătățim evoluția, nu este suficient să spunem că nu am meritat acest rezultat”, a declarat tehnicianul „grifonului” la finalul partidei.

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Genoa lui Dan Șucu este penultima în Serie A

În urma rezultatului înregistrat duminică, echipa de pe Stadio Luigi Ferraris a rămas cu un singur punct în acest sezon de Serie A, iar în momentul de față ocupă penultimul loc în clasament. Singurul club poziționat sub Genoa este nou-promovata Venezia, care a pierdut toate cele cinci partide disputate până acum.

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Singură partidă din actuala stagiune în care „grifonul” a izbutit să nu piardă a avut loc în runda precedentă, atunci când Genoa a remizat pe teren propriu cu Frosinone, echipa lui Daniel Bîrligea, scor 1-1. În rest, trupa lui Daniele De Rossi a pierdut de fiecare dată. Pe lângă eșecul cu Parma, clubul lui Dan Șucu a mai cedat în deplasare la Como (1-4) și Lazio (0-1), respectiv „acasă” cu vicecampioana Napoli (0-2).

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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